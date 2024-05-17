Fenerbahçe'de derbide galibiyetin anahtarı ilk gol

Fenerbahçe, Süper Lig'de sona yaklaşılırken Rams Park deplasmanında Galatasaray'a konuk olacak. Sezonun en kritik karşılaşmalarından biri oynanacak olmasına rağmen camiada dev mücadele neredeyse hiç konuşulmuyor. Tek gündem, Ali Koç ile Aziz Yıldırım arasında geçecek olan başkanlık yarışı ve kazanacak adayın takımı emanet edeceği teknik adam... Sosyal medyada bile taraftarlar derbiyi değil, kongreyi gündemde tutuyor.
SAMANDIRA'DA GÜNDEM GALATASARAY
Samandıra ise tüm bu yaşananların dışında kalmaya ve pazar günkü dev mücadeleye odaklanmaya çalışıyor. Sezon bitiminde görevini kaybetmesine kesin gözüyle bakılan İsmail Kartal, öğrencilerini Galatasaray sınavına hem taktiksel olarak hem de motivasyon anlamında hazırlamaya çalışıyor.
TAKIMDAKİ BASKI AZALABİLİR
Kaptanlar da bu konuda ellerinden geleni yapıyor. Takım içi konuşmalarda Dzeko, Tadic, Ferdi ve Mert Hakan gibi isimler, kongrenin kendileri açısından gündem dışı olması gerektiğine vurgu yapıyor. Futbolcular olarak tek görevlerinin, derbide Galatasaray'ı yenerek hem güç gösterisinde bulunmak hem de şampiyonluk şansını son haftaya taşımak olduğunun altı çiziliyor. Camiada dev maçın gündem dışı olmasının, oyuncular üzerindeki baskıyı azaltması açısından takıma olumlu yansıyabileceği yorumları da yapılıyor.
GALİBİYETİN ANAHTARI İLK GOL
Fenerbahçe'de derbi galibiyetinin anahtarı da ilk gol olacak. Sarı-Lacivertliler, bu sezon ligde ilk golü attığı maçlarda sadece Samsunspor ve Sivas ile berabere kalırken, diğerlerinin tamamını kazanmayı bildi.
Ayrıca Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşmalarda da ilk gol, kritik öneme sahip. İki takım arasındaki son 61 lig derbisinde perdeyi açmayı başaran takımlar sadece 5 kez sahadan yenilgiyle ayrıldı. Fenerbahçe, golsüz eşitliği bozduğu 24, Galatasaray ise 14 derbide zafere ulaşan taraf olmayı başardı.
SAMANDIRA'DA GÜNDEM GALATASARAY
Samandıra ise tüm bu yaşananların dışında kalmaya ve pazar günkü dev mücadeleye odaklanmaya çalışıyor. Sezon bitiminde görevini kaybetmesine kesin gözüyle bakılan İsmail Kartal, öğrencilerini Galatasaray sınavına hem taktiksel olarak hem de motivasyon anlamında hazırlamaya çalışıyor.
TAKIMDAKİ BASKI AZALABİLİR
Kaptanlar da bu konuda ellerinden geleni yapıyor. Takım içi konuşmalarda Dzeko, Tadic, Ferdi ve Mert Hakan gibi isimler, kongrenin kendileri açısından gündem dışı olması gerektiğine vurgu yapıyor. Futbolcular olarak tek görevlerinin, derbide Galatasaray'ı yenerek hem güç gösterisinde bulunmak hem de şampiyonluk şansını son haftaya taşımak olduğunun altı çiziliyor. Camiada dev maçın gündem dışı olmasının, oyuncular üzerindeki baskıyı azaltması açısından takıma olumlu yansıyabileceği yorumları da yapılıyor.
GALİBİYETİN ANAHTARI İLK GOL
Fenerbahçe'de derbi galibiyetinin anahtarı da ilk gol olacak. Sarı-Lacivertliler, bu sezon ligde ilk golü attığı maçlarda sadece Samsunspor ve Sivas ile berabere kalırken, diğerlerinin tamamını kazanmayı bildi.
Ayrıca Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşmalarda da ilk gol, kritik öneme sahip. İki takım arasındaki son 61 lig derbisinde perdeyi açmayı başaran takımlar sadece 5 kez sahadan yenilgiyle ayrıldı. Fenerbahçe, golsüz eşitliği bozduğu 24, Galatasaray ise 14 derbide zafere ulaşan taraf olmayı başardı.