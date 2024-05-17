İsmail Kartal'dan Cengiz Ünder'e destek: ''Göster kendini''

Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal, son haftaların formsuz ismi Cengiz Ünder ile görüşerek derbi öncesi milli oyuncuya moral depoladı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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İsmail Kartal'dan Cengiz Ünder'e destek: ''Göster kendini''
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17 Mayıs 2024 08:51
Fenerbahçe'de Cengiz Ünder, 15 milyon Euro'luk bonservis bedelinin ağırlığını son haftalarda iyice hissetti.

Sakatlıklar nedeniyle istikrarsız performans sergileyen Milli oyuncu, son dönemde performans olarak dibe vurmuş durumda. İsmail Kartal, İrfan Can Kahveci'nin sakatlığı sonrası öğrencisine güvenmeye devam etti. Kayseri maçında Cengiz 11'de görev yaptı ancak kenara gelirken ıslıklandı.

İsmail Kartal'ın her şeye rağmen Galatasaray karşısında da 26 yaşındaki oyuncuyu sahaya sürmesi bekleniyor.

''GÖSTER KENDİNİ CENGİZ''

Öğrencisiyle sık sık motivasyon konuşmaları yapan tecrübeli teknik adamın, ''Kendini gösterip, kötü günleri unutturman için önünde çok iyi bir fırsat var. Fenerbahçe için her zaman Galatasaray derbilerinin önemi farklıdır. Bu maçta yapacaklarınla yeniden taraftarın sevgilisi haline gelebilirsin. Hadi, derbi zaferinin kahramanı olarak göster kendini'' dediği öğrenildi. 

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