NBA başkanı Adam Silver, All-Star Maçının artık rekabetçi olma ihtimalini oldukça düşük gördüğünü açıkladı.



Silver, ESPN'den Michael Wilbon ile yaptığı röportajda ABD - Dünya Karması şeklinde düzenlenebilecek bir All-Star maçının karşılaşmayı daha rekabetçi kılabileceği olasılığı hakkında konuştu.



Silver, All-Star Maçının bir daha asla rekabetçi olamayabileceğini şu sözlerle ima etti:



"ABD - Dünya Karması maçıyla ilgili endişem, artık oyuncuların ve takımların sezon ortasında rekabetçi bir All-Star maçı oynamaya teşvik edilebileceği noktayı çoktan aşmış olabileceğimizdir. Ligin doğası bu hale gelmiş durumda."



Silver daha sonra Larry Bird'ün de aralarında bulunduğu bazı NBA efsanelerinin maçtan önce All-Stars'la konuştuğunu belirterek, şunları belirtti:



"Hiçbir oyuncunun kendini vermeyerek oynayacağını düşünerek yola çıktığını sanmıyorum. Ama bu süreçte bir grup dinamiği devreye giriyor.



Ve yine de, örneğin geçen yıl All-Star hafta sonunun en önemli anlarından biri olan Steph ile Sabrina arasındaki kapışmayı düşünüyorum. Belki de basketbol oynamamız fakat açıkçası biraz farklı bir şey yapmamız gerekiyordur.



Sonuçta asıl hedefimiz eğlence. İnsanlar oyuncuların ellerinden gelenin en iyisini yaptığını görmek istiyor ancak bunun bir maçtan daha fazlası olması gerekiyor.



Ve ABD - Dünya Karması maçı olsa bile, sezonun uzunluğu ve potansiyel olarak sakatlanma riski her zaman bu duruma ağır basıyor."



Bu sezonun All-Star Maçı, Doğu ve Batı karmalarının oynadığı eski formata dönüş yapmış ve nispeten ilgiyi artırmış, fakat sergilenen savunma performansının tekrar düşük olmasıyla oldukça eleştiri alan bir karşılaşma olmuştu.





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