Philadelphia 76ers yıldızı Joel Embiid, Milwaukee Bucks'ın Jrue Holiday takasıyla Boston Celtics'in 2024 NBA şampiyonluğunu kazanmasına "yardımcı olup olmadığını" sorguladı.



Embiid, Jrue Holiday'in Celtics'e gittiği, Damian Lillard'ı ise Milwaukee Bucks'a taşıyan anlaşmanın günün sonunda Milwaukee'nin Boston'a şampiyon olması yolunda yardımcı olup olmadığını sorgulayan bir tweet attı.



NBA Finalleri 4. maçı öncesinde Dallas Mavericks'e karşı 3-0 önde olan Celtics'le ilgili Embiid, X'e (Twitter) "Bucks onlara şampiyonluğu mu vermiş oldu?" şeklinde bir soru sordu.



Celtics'in 2. maç galibiyetinde double-double (26 sayı ve 11 ribaund) yapan Holiday, Boston'da ekibin 3. maçta 13 sayılık farktan dönerek öne geçmesi ve galibiyeti almasında da kritik bir rol oynamıştı.



Holiday, 2024 NBA Finalleri'nde çıktığı üç maçta 15,7 sayı, 7,7 ribaund ve 4,3 asist ortalamalarına sahip.





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