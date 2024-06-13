Almanya'da "11,4 milyar euroluk" şampiyona

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek turnuvaya katılacak takımların "tahmini" değeri 11 milyar euro'yu geçiyor. Kadrosundaki futbolcuların piyasa değeri en yüksek takım İngiltere, en düşük takım Romanya oldu Türkiye, 324.1 milyon euro'yla 12. sırada yer aldı

Almanya'da '11,4 milyar euroluk' şampiyona
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) mücadele edecek futbolcuların "tahmini" toplam piyasa değeri 11 milyar euroyu geçiyor.

Avrupa futbolunun milli takımlar düzeyindeki en büyük organizasyonu Avrupa Şampiyonası, 14 Haziran-14 Temmuz'da Almanya'da düzenlenecek.

AA muhabirinin Transfermarkt verilerinden derlediği bilgilere göre şampiyonada mücadele edecek takımların "tahmini toplam piyasa değerleri" 11 milyar 381 milyon euro oldu.

- En değerlisi İngiltere

Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek takımlar arasında kadrosu "en değerli" takım İngiltere oldu.

Tahmini toplamı 1 milyar 520 milyon avroyu bulan İngiltere, açık ara "en pahalı kadro" unvanını aldı.

İngiltere'yi 1 milyar 230 milyon avroyla Fransa ve 1 milyar 50 milyon avroyla Portekiz takip etti.

- En "mütevazı" kadro Romanya'da

EURO 2024'te sahne alacak takımlar arasında kadrosunun toplam değeri "en düşük" takım Romanya oldu.

Doğu Avrupa ülkesi, 92 milyon 130 bin avroluk değeriyle "en mütevazı" kadroya sahip takımı olararak ön plana çıktı.

Romanya'nın ardından 111 milyon 600 bin avroluk değeriyle Arnavutluk ve 141 milyon 550 bin avroluk değeriyle Slovenya geldi.

- Türkiye, 12. sırada

A Milli Futbol Takımı, kadro değeri bakımından 12. sırada yer aldı.

Avrupa Şampiyonasında mücadele eedcek ay yıldızlı takımın kadrosundaki futbolcuların tahmini toplam piyasa değeri, 324 milyon 100 bin avro oldu.

Türkiye, bu değeriyle 11 takımın gerisinde kalırken 12 ekibi ise geride bıraktı.

İtalya'nın Inter takımında top koşturan Hakan Çalhanoğlu, 45 milyon avroluk tahmini piyasa değeriyle ilk sırada yer alırken milli sporcuyu 30'ar milyon avroluk değerle Juventus'tan Kenan Yıldız ile Real Madrid forması giyen Arda Güler takip etti.

Süper Lig'de forma giyen futbolcular arasındaki "en değerli" isim olarak Fenerbahçe'nin yıldızı Ferdi Kadıoğlu, 21 milyon avroyla ilk basamakta yer aldı.

- Piyasa değerleri

Turnuvada yer alacak takımlar ve piyasa değerleri şöyle:

Takım Piyasa değeri (Avro)
1. İngiltere 1.52 milyar
2. Fransa 1.23 milyar
3. Portekiz 1.05 milyar
4. İspanya 965.5 milyon
5. Almanya 851 milyon
6. Hollanda 765 milyon
7. İtalya 705.5 milyon
8. Belçika 584.5 milyon
9. Danimarka 415.5 milyon
10. Ukrayna 379 milyon
11. Hırvatistan 327.7 milyon
12. Türkiye 324.1 milyon
13. Sırbistan 313.4 milyon
14. İsviçre 281.5 milyon
15. Avusturya 237 milyon
16. Polonya 210.3 milyon
17. İskoçya 207.4 milyon
18. Çekya 185.9 milyon
19. Macaristan 165.45 milyon
20. Gürcistan 161.05 milyon
21. Slovakya 156.4 milyon
22. Slovenya 141.55 milyon
23. Arnavutluk 111.6 milyon
24. Romanya 92.13 milyon
 

- En değerli futbolcular Bellingham ve Mbappe

Turnuvada forma giyecek futbolcular arasında en değerli piyasa değerine sahip futbolcular İngiltere'den Jude Bellingham ile Fransa'dan Kylian Mbappe oldu.

İki futbolcu, 180'er milyon avroluk değerleriyle rakiplerini geride bırakarap zirveyi paylaştı. Bu oyuncuları, 150 milyon avro değeriyle İngiliz Phil Foden izledi.

Piyasa değeri 100 milyon avro ve üzeri 11 oyuncu içinde 5 İngiliz, 3 Fransız, 2 Alman, 1 İspanyol yer aldı.

Turnuvanın en değerli 11 futbolcusu şöyle:

Futbolcu Ülkesi Değeri (Milyon avro)
1- Jude Bellingham İngiltere 180
- Kylian Mbappe Fransa 180
3- Phil Foden İngiltere 150
4- Bukayo Saka İngiltere 140
5- Florian Wirtz Almanya 130
6- Declan Rice İngiltere 120
- Jamal Musiala Almanya 120
- Rodri İspanya 120
9. Eduardo Camavinga Fransa 100
- Harry Kane İngiltere 100
- Aurelien Tchouameni Fransa 100

 

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S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya00000000
2Macaristan00000000
3İskoçya00000000
4İsviçre00000000
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