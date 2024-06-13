Sarunas Jasikevicius ilk sezonunda 'duble' yaptı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde Anadolu Efes'i 3-1 ile geçerek 11. şampiyonluğuna uzanan Fenerbahçe Beko, Litvanyalı Sarunas Jasikevicius'un başantrenörlüğünde ilk sezonunda 2 kupa kazandı.Final serisinin Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan 4'üncü maçında uzatmalarda 80-72 kazanan Fenerbahçe Beko, 1 yıllık aranın ardından yeniden şampiyonluk sevinci yaşadı.Yunan başantrenör Dimitris Itoudis ile sezonun ilk yarısında yolların ayrılmasının ardından Sarunas Jasikevicius'u göreve getiren sarı-lacivertli takım, Litvanyalı çalıştırıcıyla başarılı sonuçlara imza attı.THY Avrupa Ligi'nde Jasikevicius'un göreve geldiğinde 13. sırada bulunan Fenerbahçe Beko, sezonun kalanında aldığı başarılı sonuçlarla play-off oynama hakkı kazandı.Avrupa Ligi'nde Fransa'nın AS Monaco ekibini geçen sarı-lacivertli takım, 5 yıl aradan sonra Berlin'de düzenlenen Dörtlü Final organizasyonunda boy göstermeyi başardı.Sarı-lacivertli ekip, Dörtlü Final'i dördüncü sırada tamamladı.Sarunas Jasikevicius yönetiminde Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Fenerbahçe Beko, lig şampiyonluğunu da kazanarak 8 yıl sonra iki kupayı birden kaldırdı.Zeljko Obradovic yönetiminde 2015-2016 sezonunda Türkiye Kupası ve lig şampiyonluğunu alan sarı-lacivertli ekip, aynı performansı Litvanyalı başantrenör yönetiminde de yineledi.Litvanyalı başantrenörle Türkiye Kupası ve Basketbol Süper Lig play-off'larında çıktığı 12 maçta 11 galibiyet alan Fenerbahçe Beko, sadece Anadolu Efes'e 1 maçta yenildi.Fenerbahçe Beko, tarihinde 17. kez final oynadı.Final serilerinin 6'sında rakiplerine kaybeden sarı-lacivertli takım, 11 kez şampiyonluk yaşadı.Türkiye'de 1983-1984 sezonundan itibaren oynanan play-off eşleşmelerinde ilk kez 1984-1985'te finale kalmayı başaran sarı-lacivertliler, Galatasaray'a 2-1 kaybederek ikinci oldu.Fenerbahçe 1992-1993 sezonunda finalde Anadolu Efes'e 3-0, 1994-1995'te de Ülkerspor'a 3-1 yenildi.Fenerbahçe'nin kaybettiği son 3 final ise Anadolu Efes karşısındaydı.Ligin 2008-2009 sezonunda seriyi 4-2 kaybeden sarı-lacivertliler, 2018-2019 sezonunda ise 4-3 mağlup oldu. Fenerbahçe, 2020-2021 sezonunun finalinde de lacivert-beyazlı rakibine 3-0 yenilerek ligi ikinci sırada tamamladı.Kaybettiği 6 final serisinin ikisinde maç kazanamadan şampiyonluğu kaptıran sarı-lacivertli takım, bu iki seriyi de Anadolu Efes'e karşı oynadı.- Sezon: 1990-1991 (3-2)TOFAŞ-Fenerbahçe: 86-97Fenerbahçe-TOFAŞ: 60-61Fenerbahçe-TOFAŞ: 99-65TOFAŞ-Fenerbahçe: 76-74Fenerbahçe-TOFAŞ: 68-57- 2006-2007 (4-0)Fenerbahçe-Anadolu Efes: 82-52Fenerbahçe-Anadolu Efes: 66-53Anadolu Efes-Fenerbahçe: 66-78Anadolu Efes-Fenerbahçe: 76-98- 2007-2008 (4-1)Fenerbahçe-Türk Telekom: 100-72Fenerbahçe-Türk Telekom: 99-87Türk Telekom-Fenerbahçe: 87-75Türk Telekom-Fenerbahçe: 94-96Fenerbahçe-Türk Telekom: 90-79- 2009-2010 (4-2)Anadolu Efes-Fenerbahçe: 62-78Anadolu Efes-Fenerbahçe: 73-64Fenerbahçe-Anadolu Efes: 72-70Fenerbahçe-Anadolu Efes: 85-79Anadolu Efes-Fenerbahçe: 83-79Fenerbahçe-Anadolu Efes: 76-51- 2010-2011 (4-2)Fenerbahçe-Galatasaray: 81-59Fenerbahçe-Galatasaray: 95-74Galatasaray-Fenerbahçe: 97-93Galatasaray-Fenerbahçe: 74-85Fenerbahçe-Galatasaray: 71-72Galatasaray-Fenerbahçe: 88-91- 2013-2014 (4-3)Fenerbahçe-Galatasaray: 89-70Fenerbahçe-Galatasaray: 74-73Galatasaray-Fenerbahçe: 73-64Galatasaray-Fenerbahçe: 88-82Fenerbahçe-Galatasaray: 76-63Galatasaray-Fenerbahçe: 85-77Fenerbahçe-Galatasaray: 20-0 (Hükmen)- 2015-2016 (4-2)Anadolu Efes-Fenerbahçe: 85-87Anadolu Efes-Fenerbahçe: 91-70Fenerbahçe-Anadolu Efes: 84-71Fenerbahçe-Anadolu Efes: 101-79Anadolu Efes-Fenerbahçe: 80-72Fenerbahçe-Anadolu Efes: 91-70- 2016-2017 (4-0)Fenerbahçe-Beşiktaş: 75-69Fenerbahçe-Beşiktaş: 83-74Beşiktaş-Fenerbahçe: 80-86Beşiktaş-Fenerbahçe: 94-98- 2017-2018 (4-1)Fenerbahçe-TOFAŞ: 103-63Fenerbahçe-TOFAŞ: 86-78TOFAŞ-Fenerbahçe: 91-88TOFAŞ-Fenerbahçe: 77-95Fenerbahçe-TOFAŞ: 94-64- 2021-2022 (3-1)Fenerbahçe-Anadolu Efes: 85-76Fenerbahçe-Anadolu Efes: 93-78Anadolu Efes-Fenerbahçe: 103-92Anadolu Efes-Fenerbahçe: 80-92- 2023-2024 (3-1)Anadolu Efes-Fenerbahçe: 74-85Anadolu Efes-Fenerbahçe: 70-101Fenerbahçe-Anadolu Efes: 81-82Fenerbahçe-Anadolu Efes: 80-72