Fernando Santos: "Tarihi sonuçlar alacağız"

Azerbaycan Milli Takımı'na imza atan Fernando Santos, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Fernando Santos: 'Tarihi sonuçlar alacağız'
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13 Haziran 2024 13:15
Son güncelleme 13 Haziran 2024 13:21
Azerbaycan Milli Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörü Fernando Santos, "tarihi sonuçlar" elde edeceğine inandığını söyledi.

Trendyol Süper Lig'de geçen sezon Beşiktaş'ta görev yapan Santos, düzenlediği basın toplantısında Azerbaycan Milli Futbol Takımı'nı uzun süre çalıştırmayı hedeflediğini dile getirdi.

"TARİHİ SONUÇLAR ALACAĞIZ"

Kulüplerle işbirliği yapacağını anlatan Santos, "Tarihi sonuçlar elde edeceğimize inanıyorum. Azerbaycan büyük müsabakalara benimle gidecek." değerlendirmesinde bulundu.

Kendisi ve ekibinin ailelerinin de Bakü'de yaşayacağını aktaran Santos, EURO 2028 elemelerinde başarılı olmak istediklerini ifade etti.

TÜRKİYE İÇİN AÇIKLAMA

Portekizli teknik adam AA muhabirinin, Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'den beklentisine ilişkin sorusuna ise "Türkiye'nin Avrupa'da başarılı bir performans sergileyeceğini düşünüyorum." şeklinde yanıtladı.



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