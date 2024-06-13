Nate Sestina, Valencia yolcusu

Fenerbahçe Beko'dan Nate Sestina, İspanya ACB takımlarından Valencia ile anlaşma sağladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Nate Sestina, Valencia yolcusu
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13 Haziran 2024 13:23
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon olan Fenerbahçe Beko'da Nate Sestina ile yollar ayrılıyor.

BasketNews'un haberine göre; Sestina,, gelecek sezon için Valencia Basket ile anlaştı.

Amerikalı oyuncunun sözleşmesinde bir yıl daha opsiyon olduğu ancak Sestina'nın kariyerini İspanya'da sürdürmeye karar verdiği belirtildi.

Geçtiğimiz yaz Türk Telekom'dan transfer edilen Nate Sestina, Turkish Airlines EuroLeague'de 3.6 sayı ve 1.5 ribaund ortalamalarıyla oynarken TSBSL'de ise 9.6 sayı ve 5.1 ribaund ortalamaları kaydetti.

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