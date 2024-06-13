Amedspor'la anlaşan Ersun Yanal, Diyarbakır'da

1'inci Lig'de mücadele edecek Amedspor'la anlaşan teknik direktör Ersun Yanal, özel uçakla Diyarbakır'a geldi.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Amedspor'la anlaşan Ersun Yanal, Diyarbakır'da
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13 Haziran 2024 13:33
Son güncelleme 13 Haziran 2024 15:33
1'inci Lig'e yükselen Amedspor, teknik direktörlük konusunda Ersun Yanal ile anlaştı.

Yanal, özel jetle Diyarbakır'a geldi. Yanal'ı, Diyarbakır Havalimanı'nda kulüp yöneticileri ile taraftarlar karşıladı.

Taraftarlar, Yanal'ın fotoğrafıyla 'Hedef Süper Lig' yazılı pankartlar açtı.

Yanal, kulübün Şehmus Özer Tesisleri'nde saat 16:00'da düzenlenecek imza töreninin ardından, Amedspor'un resmi teknik direktörü olacak.

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