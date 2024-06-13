Milan'da Fonseca dönemi

Stefano Pioli'ye veda eden Milan, takımı Paulo Fonseca'ya emanet etti.



Milan'dan yapılan resmi açıklamada, Lille ile sözleşmesi sona eren Portekizli teknik adamla 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.



Fonseca daha önce İtalya'da Roma'yı da çalıştırmıştı.



51 yaşındaki Paulo Fonseca'nın kariyerinde çalıştırdığı takımlar şu şekilde;



Estrela Amadora, Dezembro, Odivelas, Pinhalnovense, Desportivo Aves, Paços Ferreira, Porto, Braga, Shakhtar Donetsk, Roma, Lille.





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