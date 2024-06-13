Milan'da Fonseca dönemi

Milan, Paulo Fonseca ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Milan'da Fonseca dönemi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
13 Haziran 2024 13:12
Stefano Pioli'ye veda eden Milan, takımı Paulo Fonseca'ya emanet etti.

Milan'dan yapılan resmi açıklamada, Lille ile sözleşmesi sona eren Portekizli teknik adamla 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Fonseca daha önce İtalya'da Roma'yı da çalıştırmıştı.

51 yaşındaki Paulo Fonseca'nın kariyerinde çalıştırdığı takımlar şu şekilde;

Estrela Amadora, Dezembro, Odivelas, Pinhalnovense, Desportivo Aves, Paços Ferreira, Porto, Braga, Shakhtar Donetsk, Roma, Lille.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery