Cousy: "Ölmeden, Boston'ı şampiyon görmek istiyorum"

NBA'in efsanevi oyuncusu Bob Cousy, ölmeden önce Boston Celtics'in NBA şampiyonluğunu kazandığını görmek istediğini söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Cousy: 'Ölmeden, Boston'ı şampiyon görmek istiyorum'
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13 Haziran 2024 13:34
NBA'in efsanevi oyuncusu Bob Cousy, ölmeden önce Boston Celtics'in NBA şampiyonluğunu kazandığını görmek istediğini söyledi.

Celtics'in 17 NBA şampiyonluğunun tamamında hayatta olan Cousy, Boston Globe'dan Dan Shaughnessy'ye yaptığı açıklamada 18. şampiyonluğunu görmeden ölmek istemediğini açıkladı:

"95 yaşındayım, bir ayağım çukurda ve zar zor hareket edebiliyorum. Son dönemlerimi yaşadığımı biliyorum. Bu dönemde hayatınızdaki her şey daha anlamlı hale geliyor. Ve görmeyi istediğim son şeylerden biri de, Celtics'in 18'inci flamayı asması.

Bunu görmekten büyük gurur duyarım. Bu bizi tekrar Lakers'ın önüne koyar. Bunun bir parçası olabilmek, isteyebileceğim en iyi miras olur."

Celtics, Dallas Mavericks karşısında 3-0 öne geçti ve bir galibiyet daha alması durumunda, Los Angeles Lakers'ı geride bırakarak NBA tarihindeki en fazla şampiyonluk kazanmış takım olmayı başaracak.

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