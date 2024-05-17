Beşiktaş'ta hataya yer yok!

Beşıktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanması halinde hem hedefine ulaşacak hem de UEFA Avrupa Ligi'ne play-off turundan katılacak. Ancak kupayı Trabzonspor'a kaptırması durumunda Avrupa'ya gidememe tehlikesiyle karşı karşıya kalacak.
Bunun için Hatayspor ile oynanacak maç büyük önem taşıyor. Beşiktaş, Hatay'ı yenerse sezonu 58 puanla ilk 5'te bitirme yolunda önemli bir adım atacak.
Ancak olası bir puan ya da puanlar kaybı durumunda, Kasımpaşa'nın matematiksel olarak Avrupa şansı olacak.
Beşiktaş son maçını da Kasımpaşa ile oynayacağı ve ilk maçı 3-1 kaybettiği için, Hatayspor sınavı büyük önem taşıyor.
Bunun için Hatayspor ile oynanacak maç büyük önem taşıyor. Beşiktaş, Hatay'ı yenerse sezonu 58 puanla ilk 5'te bitirme yolunda önemli bir adım atacak.
Ancak olası bir puan ya da puanlar kaybı durumunda, Kasımpaşa'nın matematiksel olarak Avrupa şansı olacak.
Beşiktaş son maçını da Kasımpaşa ile oynayacağı ve ilk maçı 3-1 kaybettiği için, Hatayspor sınavı büyük önem taşıyor.