Galatasaray'da UEFA Kupası Kemerburgaz'da kutlanacak

17 Mayıs 2000'de UEFA Kupası'nı kazanarak kulüpler bazında Türk futbol tarihinin en büyük başarısını elde eden Galatasaray, bu zaferin 24. yılını kutluyor.
Sarı-Kırmızılılar bu vesileyle gelecek sezon taşınmaya hazırlandığı Kemerburgaz'daki Metin Oktay Tesisleri'nde bir araya geliyor. Piknik etkinliğinin sloganı "Tarihin yazıldığı günde, geleceğin yazılacağı yerde" olarak belirlendi.
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, bu anlamlı gündemde hem geçmişe hem de geleceğe dair önemli açıklamalar yapmayı planlıyor. Sarı-Kırmızılı kulübün patronu burada Kemerburgaz projesinin detaylarını da basın mensuplarına aktaracak. Teknik ekip ve bazı futbolcuların da etkinliğe katılması bekleniyor.
Sarı-Kırmızılılar bu vesileyle gelecek sezon taşınmaya hazırlandığı Kemerburgaz'daki Metin Oktay Tesisleri'nde bir araya geliyor. Piknik etkinliğinin sloganı "Tarihin yazıldığı günde, geleceğin yazılacağı yerde" olarak belirlendi.
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, bu anlamlı gündemde hem geçmişe hem de geleceğe dair önemli açıklamalar yapmayı planlıyor. Sarı-Kırmızılı kulübün patronu burada Kemerburgaz projesinin detaylarını da basın mensuplarına aktaracak. Teknik ekip ve bazı futbolcuların da etkinliğe katılması bekleniyor.