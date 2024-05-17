Galatasaray'da kanat alternatifi Oğuz Aydın

Galatasaray, Barış Alper Yılmaz ve Kerem Aktürkoğlu'nun ayrılma ihtimaline karşılık kanat için Alanyaspor'dan Oğuz Aydın'ı gündemine aldı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Instagram
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Galatasaray'da kanat alternatifi Oğuz Aydın
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17 Mayıs 2024 09:15
Barış Alper Yılmaz ve Kerem Aktürkoğlu'na teklifler bekleyen Galatasaray, alternatif olarak Oğuz Aydın'ı belirledi.

Alanyaspor'la 2 yıl daha sözleşmesi bulunan 23 yaşındaki kanat için düğmeye basıldı. Oğuz, bu sezon 12 golünü 8 asistle süsleyerek dikkat çekmişti.

Galatasaray'dan Çorum'a kiralanan forvet Eren Aydın'ın (21) da bu transferde takasta kullanılabileceği belirtildii.

Oğuz'un menajeri olan Cenk Melih Yazıcı'nın bir süre önce Kerem Aktürkoğlu'nun menajerliğini alması transfer ihtimalini güçlendiriyor.

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