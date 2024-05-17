Dursun Özbek'ten Erden Timur için yeni hamle

Süper Lig'de sezonu şampiyonlukla tamamlamak adına büyük bir avantaja sahip olan Galatasaray'da bir yandan da kongre heyecanı yaşanıyor. Sarı-Kırmızılılar'da kongre öncesi merak edilen konuların başında Erden Timur'un durumu geliyor.
SPORTİF A.Ş.'DE YER ALMAYACAĞI GÜNDEME GELMİŞTİ
25 Mayıs'taki kongreye artık sayılı günler kala Galatasaray'da gündemin bir numaralı maddesi yine Erden Timur'un durumu. Son verdiği röportajda, başkan Dursun Özbek'le fikir ayrılığı yaşadığını net şekilde dile getiren Timur'un, yeni yönetim listesinde isminin yer almamasının ardından, Sportif A.Ş.'de de yer almayacağı konuşuluyordu.
BAŞKANDAN YENİ HAMLE
Kulübe yakın kaynakların verdiği bilgiye göre, bu fikir ayrılığını doğrulamış olmasına rağmen Dursun Özbek, hâlâ Erden Timur projesinden vazgeçmiş değil. Özbek'in, Timur'u Sportif A.Ş.'nin başında yer alması konusunda ikna etmek üzere bir kez daha devreye gireceği öğrenildi.
ERDEN TİMUR FİKİR AYRILIĞINI AÇIKLAMIŞTI
Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur, 11 Mayıs Cumartesi günü yaptığı açıklamada fikir ayrılığı olduğunu doğrulamıştı. Açıklamasında Timur, "Dursun Başkan ile Florya konusunda farklı düşünüyoruz ama yönetimde yer almama nedenim bu değil. Farklı düşündüğümüz bir konu. Bir taraftan yıpratılmak için çok şey yapılıyor. Garip isnatlar var. 'Erden Timur kendisi yapmak istiyor' deniyor. Ben seçim sürecinde de, seçimden sonra da, burası yapılsın, biz hiçbir yerinde olmayacağız. Dursun Başkan'la farklı fikirlerimiz olabilir. Kırıldığımız farklı noktalar olabilir. Ama peşkeş kelimesini kendisine yakıştıramayız. Farklı bir yöntem seçti diye bu kelimeyi doğru bulmuyorum. Söz konusu değil" ifadelerini kullanmıştı.
DURSUN ÖZBEK: FİKİR AYRILIĞI, GÖNÜL AYRILIĞI DEĞİLDİR
14 Mayıs Salı günü Habertürk'te katıldığı programda önemli açıklamalarda bulunan Dursun Özbek ise, "Erden Timur kardeşim benim. 7 sene önceki başkanlığımda kendisine rica ettim, geldi ve bizim forma sponsorumuz oldu. Galatasaray'ı seven, önemli bir arkadaş. Galatasaray sevdalısı bir arkadaş. Buna hiç kimsenin diyeceği laf yok. Bizim yönetimde bazı konularda ayrışmalar olabilir, herkesin aynı şeyi düşünmesini bekleyemezsin. Bizim kültürümüzde ayrı şeyler düşünebiliriz, uygulamada konsensüsü sağlayıp ona göre hareket etmesini bilen bir camiayız. Fikir ayrılığı gönül ayrılığı değildir. Erden Timur benim kardeşimdir. Kulübe hizmet etmiştir. Her zaman Galatasaray'a hizmet etmeye devam edecektir. Kimse bu manada bir fitne edebiyatı, dezenformasyonla bu işi başka seviyeye çekmesin" demişti.
SPORTİF A.Ş.'DE YER ALMAYACAĞI GÜNDEME GELMİŞTİ
25 Mayıs'taki kongreye artık sayılı günler kala Galatasaray'da gündemin bir numaralı maddesi yine Erden Timur'un durumu. Son verdiği röportajda, başkan Dursun Özbek'le fikir ayrılığı yaşadığını net şekilde dile getiren Timur'un, yeni yönetim listesinde isminin yer almamasının ardından, Sportif A.Ş.'de de yer almayacağı konuşuluyordu.
BAŞKANDAN YENİ HAMLE
Kulübe yakın kaynakların verdiği bilgiye göre, bu fikir ayrılığını doğrulamış olmasına rağmen Dursun Özbek, hâlâ Erden Timur projesinden vazgeçmiş değil. Özbek'in, Timur'u Sportif A.Ş.'nin başında yer alması konusunda ikna etmek üzere bir kez daha devreye gireceği öğrenildi.
ERDEN TİMUR FİKİR AYRILIĞINI AÇIKLAMIŞTI
Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur, 11 Mayıs Cumartesi günü yaptığı açıklamada fikir ayrılığı olduğunu doğrulamıştı. Açıklamasında Timur, "Dursun Başkan ile Florya konusunda farklı düşünüyoruz ama yönetimde yer almama nedenim bu değil. Farklı düşündüğümüz bir konu. Bir taraftan yıpratılmak için çok şey yapılıyor. Garip isnatlar var. 'Erden Timur kendisi yapmak istiyor' deniyor. Ben seçim sürecinde de, seçimden sonra da, burası yapılsın, biz hiçbir yerinde olmayacağız. Dursun Başkan'la farklı fikirlerimiz olabilir. Kırıldığımız farklı noktalar olabilir. Ama peşkeş kelimesini kendisine yakıştıramayız. Farklı bir yöntem seçti diye bu kelimeyi doğru bulmuyorum. Söz konusu değil" ifadelerini kullanmıştı.
DURSUN ÖZBEK: FİKİR AYRILIĞI, GÖNÜL AYRILIĞI DEĞİLDİR
14 Mayıs Salı günü Habertürk'te katıldığı programda önemli açıklamalarda bulunan Dursun Özbek ise, "Erden Timur kardeşim benim. 7 sene önceki başkanlığımda kendisine rica ettim, geldi ve bizim forma sponsorumuz oldu. Galatasaray'ı seven, önemli bir arkadaş. Galatasaray sevdalısı bir arkadaş. Buna hiç kimsenin diyeceği laf yok. Bizim yönetimde bazı konularda ayrışmalar olabilir, herkesin aynı şeyi düşünmesini bekleyemezsin. Bizim kültürümüzde ayrı şeyler düşünebiliriz, uygulamada konsensüsü sağlayıp ona göre hareket etmesini bilen bir camiayız. Fikir ayrılığı gönül ayrılığı değildir. Erden Timur benim kardeşimdir. Kulübe hizmet etmiştir. Her zaman Galatasaray'a hizmet etmeye devam edecektir. Kimse bu manada bir fitne edebiyatı, dezenformasyonla bu işi başka seviyeye çekmesin" demişti.