Serdar Topraktepe: 'Taraftarımız evine mutlu dönsün'

Beşiktaş'ta bu sezon 2. dönemini yaşayan Serdar Topraktepe, takımını Hatayspor mücadelesine hazırlamaya devam ediyor.
Akdeniz ekibi ile oynanacak karşılaşmanın Kara Kartal için bir önemi bulunuyor. Siyah-Beyazlılar, bu sezon ligde son kez taraftarıyla buluşacak.
"ÖNEMLİ OLAN KAZANMAK"
Bu doğrultuda Topraktepe, sezon boyunca alınan sonuçların taraftarı çok üzdüğünü belirtirken, onlara galibiyet ile veda etmek istediklerini söyledi. Topraktepe, takımıyla yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:
"Kötü geçen sezonu galibiyet ile bitirelim. Bizim için önemli olan kazanmak. Rakibimizin ligdeki pozisyonu bizim için kriter değil. Beşiktaş her maçı kazanmak için sahaya çıkar. Sezon vedasında taraftarımız evine mutlu dönsün."
Akdeniz ekibi ile oynanacak karşılaşmanın Kara Kartal için bir önemi bulunuyor. Siyah-Beyazlılar, bu sezon ligde son kez taraftarıyla buluşacak.
"ÖNEMLİ OLAN KAZANMAK"
Bu doğrultuda Topraktepe, sezon boyunca alınan sonuçların taraftarı çok üzdüğünü belirtirken, onlara galibiyet ile veda etmek istediklerini söyledi. Topraktepe, takımıyla yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:
"Kötü geçen sezonu galibiyet ile bitirelim. Bizim için önemli olan kazanmak. Rakibimizin ligdeki pozisyonu bizim için kriter değil. Beşiktaş her maçı kazanmak için sahaya çıkar. Sezon vedasında taraftarımız evine mutlu dönsün."