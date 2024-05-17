Serdar Topraktepe: "Taraftarımız evine mutlu dönsün"

Beşiktaş'ta teknik sorumlu Serdar Topraktepe, Hatayspor maçı öncesinde konuştu. Genç teknik adam, "Bu sezon taraftarımızı çok üzdük. İç sahada son maçımıza çıkacağız. Onları buradan mutlu gönderelim" dedi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Serdar Topraktepe: 'Taraftarımız evine mutlu dönsün'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
17 Mayıs 2024 09:20
Beşiktaş'ta bu sezon 2. dönemini yaşayan Serdar Topraktepe, takımını Hatayspor mücadelesine hazırlamaya devam ediyor.

Akdeniz ekibi ile oynanacak karşılaşmanın Kara Kartal için bir önemi bulunuyor. Siyah-Beyazlılar, bu sezon ligde son kez taraftarıyla buluşacak.

"ÖNEMLİ OLAN KAZANMAK"

Bu doğrultuda Topraktepe, sezon boyunca alınan sonuçların taraftarı çok üzdüğünü belirtirken, onlara galibiyet ile veda etmek istediklerini söyledi. Topraktepe, takımıyla yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

"Kötü geçen sezonu galibiyet ile bitirelim. Bizim için önemli olan kazanmak. Rakibimizin ligdeki pozisyonu bizim için kriter değil. Beşiktaş her maçı kazanmak için sahaya çıkar. Sezon vedasında taraftarımız evine mutlu dönsün." 

 
 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery