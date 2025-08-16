15 Ağustos
Galatasaray-Karagümrük
3-0
15 Ağustos
Serik Belediyespor-Ümraniye
1-0
15 Ağustos
Liverpool-Bournemouth
4-2
15 Ağustos
Girona-Rayo Vallecano
1-3
15 Ağustos
Villarreal-Real Oviedo
2-0
15 Ağustos
Rennes-Marsilya
1-0
15 Ağustos
Telstar-PEC Zwolle
0-2
15 Ağustos
OH Leuven-Genk
1-2
15 Ağustos
AVS Futebol SAD-Casa Pia AC
0-2
15 Ağustos
FC Nordsjaelland-Kopenhag
1-3
15 Ağustos
Stroemsgodset-Bodo/Glimt
0-5

Victor Osimhen tekrar evinde!

Victor Osimhen, tam 77 gün sonra sarı-kırmızılı formayla maça çıktı.

Victor Osimhen tekrar evinde!
Yaz transfer dönemine damga vuran Victor Osimhen, Galatasaray taraftarına kavuştu.

Galatasaray'ın Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen, 77 gün sonra sarı-kırmızılı formayla maça çıktı.

Geçen sezon Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Osimhen, son kez sarı-kırmızılı formayı 30 Mayıs'taki RAMS Başakşehir mücadelesinde terletti. Bu sezon 75 milyon avro bonservis bedeliyle transfer edilen yıldız santrfor, Fatih Karagümrük karşılaşmasının 61. dakikasında oyuna girdi.

  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 2 2 0 0 6 0 6
2 Konyaspor 1 1 0 0 4 1 3
3 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Trabzonspor 1 1 0 0 1 0 3
7 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
8 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
9 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
10 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
11 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
12 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
13 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
14 Kocaelispor 1 0 0 1 0 1 0
15 Eyüpspor 1 0 0 1 1 4 0
16 Karagümrük 1 0 0 1 0 3 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
