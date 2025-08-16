Victor Osimhen tekrar evinde!

Yaz transfer dönemine damga vuran Victor Osimhen, Galatasaray taraftarına kavuştu.
Galatasaray'ın Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen, 77 gün sonra sarı-kırmızılı formayla maça çıktı.
Geçen sezon Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Osimhen, son kez sarı-kırmızılı formayı 30 Mayıs'taki RAMS Başakşehir mücadelesinde terletti. Bu sezon 75 milyon avro bonservis bedeliyle transfer edilen yıldız santrfor, Fatih Karagümrük karşılaşmasının 61. dakikasında oyuna girdi.
