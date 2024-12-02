Victor Osimhen'den penaltı tepkisi!

Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen, Eyüpspor maçının ardından koridorda yaşadığı bir pozisyon için penaltı isyanında bulundu.

, Fotoğraf; AA
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Victor Osimhen'den penaltı tepkisi!
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02 Aralık 2024 11:09
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında sahasında Eyüpspor ile 2-2 berabere kaldı.

Birçok pozisyona girdiği maçı gol atamadan tamamlayan Victor Osimhen'in koridordaki görüntüsü gündem oldu.

HAKEM DEVAM ETTİRDİ

Karşılaşmanın 22. dakikasında kendisine yapılan müdahale sonrası yerde kalan Osimhen, penaltı bekledi. Hakem Oğuzhan Çakır devam kararı verdi. Osimhen pozisyona uzun süre itiraz etse de VAR'dan uyarı gelmeyince oyun devam etti.

OSIMHEN'İN CEVABI!

Maçın ardından Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen'e penaltı pozisyonu soruldu. Osimhen, "Pozisyon penaltı mıydı?" sorusuna "Tabii ki penaltıydı" cevabını verdi.

Yıldız futbolcunun verdiği bu cevap sosyal medyada gündeme oturdu. 

 
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