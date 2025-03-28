Victor Osimhen'den maç sonu büyük tepki!

2026 Dünya Kupası eleme maçında Zimbabve ile 1-1 berabere kalan Nijerya'nın gruptan çıkma şansı zora girdi.6 maç sonunda 7 puanla 4. olan Nijerya'nın önünde 13 puanla G.Afrika, 8 puanla Ruanda ve Benin sıralanıyor. Son sıradaki Zimbabve'nin son dakikada attığı golle beraberliği sağlamasına çok sinirlenen Victor Osimhen'in, maç sonu arkadaşlarına gösterdiği tepkiler Nijerya'da gündem oldu.Yenilen gole isyan eden Nijeryalı yıldız kendisini sakinleştirmeye gelen takım arkadaşı Boniface'i de iterek soyunma odasının yolunu tuttu. Kalan 4 maçında Ruanda'yı evinde ağırlayıp, Güney Afrika ve Lesoto ile deplasmanına çıkacak olan Nijerya evinde Benin'i ağırlayarak maçlarını tamamlayacak. Yıldızlar topluluğu Nijerya'nın en azından ikinci olup, hedefi ne ulaşması için bu önemli rakiplerini yenmesi gerekiyor.