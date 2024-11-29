Victor Osimhen'den Galatasaray'a doğrudan 4 puan!

Galatasaray'ın dünyaca ünlü forveti Victor Osimhen, attığı kafa golüyle AZ Alkmaar deplasmanını boş geçmedi. Avrupa Ligi'nde oynanan kritik mücadelede Nijeryalı yıldız sarı-kırmızlılara beraberliği sağlayan golü kaydetti.
İstanbul'da kazanılan 3-2'lik Tottenham mücadelesinde ağları havalandıran Osimhen AZ karşısnda da gol sevinci yaşadı ve son iki maçta kazanılan 4 puana doğrudan katkı sunmuş oldu.
25 yaşındaki yıldız; bu sezon sarı-kırmızılı forma altında 8. resmi maçında 7. kez ağları havalandırdı. Özellikle Avrupa Ligi'nde son 2 maçını boş geçmeyen başarılı forvet; 3 gol birden attı. Osimhen daha önce 3-1 galip gelinen PAOK maçında da 2 asist yapmıştı. Böylece Osimhen; Avrupa Ligi'nde çıktığı 4 karşılaşmada 3 gol, 2 asistle 5 gole direkt etki etti. Öte yandan ünlü futbolcu, dün akşam 90 dakika boyunca golünün yanında 7 şut, 3 isabetli şut, yüzde 75 isabetli pas, 2 hava topu kazanma ve 3 ikili mücadele kazanma rakamları elde etti.
AVRUPA'DA 3'TE 3 YAPABİLİRİZ
Victor Osimhen, "Gol atmak iyi bir his fakat 1 puanla ayrılıyoruz. 2. yarı daha etkili olduk. 4 gün önce maç vardı, mental olarak yorgun olabiliriz. Önümüzdeki maçları kazanmak istiyoruz. Avrupa Ligi'nde hiç yenilmedik. 3'te 3 yapabiliriz. Rakiplere saygı duyuyoruz" dedi.
BATSHUAYİ İLE ÇİFT FORVET
AZ Alkmaar deplasmanında 3-4-1-2 sistemine dönen Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, forvet hattında Victor Osimhen'in yanında Michy Batshuayi'yi oynattı. Bodrum FK deplasmanında galibiyet golünü atan Belçikalı yıldız dün akşamki mücadeleye ilk 11'de başladı.
İstanbul'da kazanılan 3-2'lik Tottenham mücadelesinde ağları havalandıran Osimhen AZ karşısnda da gol sevinci yaşadı ve son iki maçta kazanılan 4 puana doğrudan katkı sunmuş oldu.
25 yaşındaki yıldız; bu sezon sarı-kırmızılı forma altında 8. resmi maçında 7. kez ağları havalandırdı. Özellikle Avrupa Ligi'nde son 2 maçını boş geçmeyen başarılı forvet; 3 gol birden attı. Osimhen daha önce 3-1 galip gelinen PAOK maçında da 2 asist yapmıştı. Böylece Osimhen; Avrupa Ligi'nde çıktığı 4 karşılaşmada 3 gol, 2 asistle 5 gole direkt etki etti. Öte yandan ünlü futbolcu, dün akşam 90 dakika boyunca golünün yanında 7 şut, 3 isabetli şut, yüzde 75 isabetli pas, 2 hava topu kazanma ve 3 ikili mücadele kazanma rakamları elde etti.
AVRUPA'DA 3'TE 3 YAPABİLİRİZ
Victor Osimhen, "Gol atmak iyi bir his fakat 1 puanla ayrılıyoruz. 2. yarı daha etkili olduk. 4 gün önce maç vardı, mental olarak yorgun olabiliriz. Önümüzdeki maçları kazanmak istiyoruz. Avrupa Ligi'nde hiç yenilmedik. 3'te 3 yapabiliriz. Rakiplere saygı duyuyoruz" dedi.
BATSHUAYİ İLE ÇİFT FORVET
AZ Alkmaar deplasmanında 3-4-1-2 sistemine dönen Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, forvet hattında Victor Osimhen'in yanında Michy Batshuayi'yi oynattı. Bodrum FK deplasmanında galibiyet golünü atan Belçikalı yıldız dün akşamki mücadeleye ilk 11'de başladı.