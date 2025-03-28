Victor Osimhen'den Beşiktaş derbisi öncesi gol sözü!

Ligin ilk yarısında Beşiktaş'ı yıkan isim olan Victor Osimhen, derbi öncesinde yine çok iddialı ve rakibine gol atacağına inanıyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Victor Osimhen'den Beşiktaş derbisi öncesi gol sözü!
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28 Mart 2025 08:07
Son güncelleme 28 Mart 2025 08:26
Galatasaray'ın başarılı golcüsü Victor Osimhen, Beşiktaş derbisi öncesinde hem çok formda hem çok iddialı.

Dün Nijerya Milli Takımı'ndan dönen ve gelmeden önce iki maçta 2 gol atan başarılı futbolcu, Türkiye'de hem gol krallığını hem de şampiyonluğu istiyor.

GOL SÖZÜ VERDİ

Ligin ilk yarısında RAMS Park'taki Galatasaray- Beşiktaş derbisinde rakip filelere bir gol bırakarak galibiyette önemli rol oynayan Osimhen, arkadaşlarına yine gol sözü verdi.

Sezon sonunda bitecek kiralık sözleşmesine kadar tamamen gollerine ve şampiyonluğa odaklanan başarılı oyuncu, takım arkadaşlarıyla yaptığı konuşmada ilk yarıda olduğu gibi gol atacağına inandığını söyledi.

TAKIMIN SKOR YÜKÜNÜ ÇEKİYOR

Bu sezon Süper Lig'de oynadığı 22 maçta 20 sevinci yaşayan Nijeryalı futbolcu, UEFA Avrupa Ligi'nde de 6 gole imzasını atarak takımının skor yükünü çekmeyi başardı.

BİBLOLAR SATIŞA ÇIKTI

G.Saray'ın golcü oyuncuları ve ikonikleşen iki isim Icardi ile Osimhen'in bibloları satışa çıkartıldı. GS Store mağazalarında taraftarların satışına sunulan biblolar futbolseverlerden tam not aldı ve kısa süre içerisinde büyük bir ilgi oluştu. Olası Osimhen transferinde taraftarların büyük bir izdiham yaratması bekleniyor. 

 
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