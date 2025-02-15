Victor Osimhen'den AZ Alkmaar maçı öncesi gözdağı!

Galatasaray, birçok eksikle gittiği Hollanda'dan ağır bir yenilgiyle döndü ve taraftarını kahretti.
AZ Alkmaar karşısında alınan 4-1'lik ağır yenilgi sonrasında Avrupa Ligi'nde tur şansını zora sokan sarı-kırmızılılar, rakibini haftaya Perşembe günü İstanbul'da konuk edecek.
Galatasaray'da teknik heyet ve futbolcular, taraftarın desteğiyle bu maçta turu geçmek istiyor. Ancak o oyuncuların içinde biri var ki; Alkmaar'a kafayı taktı.
"AZ ALKMAAR'I BANA BIRAKIN"
O isim; Aslan'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen. Yıldız oyuncu, takım arkadaşlarıyla yaptığı konuşmada; "İstanbul'daki rövanş çok farklı olacak. Taraftarımızın da desteğiyle onlara Galatasaray'ın gerçek gücünü göstereceğiz. Ben de gollerimi atacağım. AZ Alkmaar'ı bana bırakın. Turu geçen taraf biz olacağız. Bundan eminim. Herkes moralini yüksek tutsun. Önce Rize'yi yeneceğiz ardından da AZ Alkmaar'ı eleyeceğiz" diyerek kendine ve takımına olan güvenini dile getirdi.
Osimhen'in bu hali teknik heyeti sevindirdi.
AZ Alkmaar karşısında alınan 4-1'lik ağır yenilgi sonrasında Avrupa Ligi'nde tur şansını zora sokan sarı-kırmızılılar, rakibini haftaya Perşembe günü İstanbul'da konuk edecek.
Galatasaray'da teknik heyet ve futbolcular, taraftarın desteğiyle bu maçta turu geçmek istiyor. Ancak o oyuncuların içinde biri var ki; Alkmaar'a kafayı taktı.
"AZ ALKMAAR'I BANA BIRAKIN"
O isim; Aslan'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen. Yıldız oyuncu, takım arkadaşlarıyla yaptığı konuşmada; "İstanbul'daki rövanş çok farklı olacak. Taraftarımızın da desteğiyle onlara Galatasaray'ın gerçek gücünü göstereceğiz. Ben de gollerimi atacağım. AZ Alkmaar'ı bana bırakın. Turu geçen taraf biz olacağız. Bundan eminim. Herkes moralini yüksek tutsun. Önce Rize'yi yeneceğiz ardından da AZ Alkmaar'ı eleyeceğiz" diyerek kendine ve takımına olan güvenini dile getirdi.
Osimhen'in bu hali teknik heyeti sevindirdi.
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