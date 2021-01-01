Victor Oladipo, Miami Heat'e takaslandı!

Houston Rockets'ın, Victor Oladipo'yu Miami Heat'e takas ettiği belirtildi.



Buna karşılık Heat'in, Kelly Olynyk ve Avery Bradley'yi Rockets'a gönderdiği kaydedildi.



Kyle Lowry için de şansını denediği bilinen Heat, bunun yerine, yaz döneminde sınırsız bir serbest oyuncu olacağından ötürü, uzun vadeli imza atması için ikna etmeyi umduğu Oladipo'yu tercih etmiş oldu.



Oladipo bu sezon 29 maçta 20.8 sayı, 5.0 ribaund, 4.7 asist ve 1.3 top çalma ortalamaları yakalarken, %41.1 genel şut ve %33.3 üçlük isabeti yakalamıştı.



