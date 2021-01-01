Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Victor Oladipo, Miami Heat'e takaslandı!

Houston Rockets'ın, Victor Oladipo'yu Miami Heat'e takas ettiği belirtildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Houston Rockets'ın, Victor Oladipo'yu Miami Heat'e takas ettiği belirtildi.

Buna karşılık Heat'in, Kelly Olynyk ve Avery Bradley'yi Rockets'a gönderdiği kaydedildi.

Kyle Lowry için de şansını denediği bilinen Heat, bunun yerine, yaz döneminde sınırsız bir serbest oyuncu olacağından ötürü, uzun vadeli imza atması için ikna etmeyi umduğu Oladipo'yu tercih etmiş oldu.

Oladipo bu sezon 29 maçta 20.8 sayı, 5.0 ribaund, 4.7 asist ve 1.3 top çalma ortalamaları yakalarken, %41.1 genel şut ve %33.3 üçlük isabeti yakalamıştı.


En çok okunanlar

  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal