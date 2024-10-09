Victor Nelsson'un gözü imzada

Sarı-kırmızılı ekibin Danimarkalı stoperi Victor Nelsson ile sözleşme yenileme görüşmeleri yapılmıştı. 25 yaşındaki oyuncu ile yeni mukavele için önemli mesafe kat edildi.
Yaklaşık 2 milyon euro maaş kazanacak Nelsson, artık imzayı atmak için geri sayıma geçti.
Sarı-kırmızılıların önümüzdeki günlerde anlaşmayı resmiyete dökmesi bekleniyor.
Galatasaray formasını 134 kez terleten Danimarkalı stoper, 4 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.
Yaklaşık 2 milyon euro maaş kazanacak Nelsson, artık imzayı atmak için geri sayıma geçti.
Sarı-kırmızılıların önümüzdeki günlerde anlaşmayı resmiyete dökmesi bekleniyor.
Galatasaray formasını 134 kez terleten Danimarkalı stoper, 4 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.