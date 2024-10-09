Victor Nelsson'un gözü imzada

Galatasaray, Victor Nelsson'un sözleşmesini yenilemeye hazırlanıyor. Detaylar...

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Victor Nelsson'un gözü imzada
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09 Ekim 2024 10:38
Sarı-kırmızılı ekibin Danimarkalı stoperi Victor Nelsson ile sözleşme yenileme görüşmeleri yapılmıştı. 25 yaşındaki oyuncu ile yeni mukavele için önemli mesafe kat edildi.

Yaklaşık 2 milyon euro maaş kazanacak Nelsson, artık imzayı atmak için geri sayıma geçti.

Sarı-kırmızılıların önümüzdeki günlerde anlaşmayı resmiyete dökmesi bekleniyor.

Galatasaray formasını 134 kez terleten Danimarkalı stoper, 4 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. 

 
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