Davinson Sanchez transferi sonrasında büyük bir düşüş yaşayan ve Galatasaray'dan ayrılmak istediğini dile getiren Victor Nelsson'un, yeni bir menajerlik şirketiyle anlaştığı ortaya çıktı.
Şu saralarda Danimarka Milli Takım kampında bulunan 25 yaşındaki stoperin yeni menajerinden kendisine kulüp bulmasını istediği öğrenildi.
2026'YA KADAR SÖZLEŞMESİ VAR
Galatasaray, 25 yaşındaki futbolcuyu 2021 yazında Kopenhag'tan 7 milyon euro bedelle kadrosuna katmıştı. Danimarkalı oyuncunun sarı-kırmızılılar ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
GALATASARAY'DA NE YAPTI
Victor Nelsson, Galatasaray forması altında çıktığı 95 maçta 2 gol attı ve 1 asist yaptı.
Şu saralarda Danimarka Milli Takım kampında bulunan 25 yaşındaki stoperin yeni menajerinden kendisine kulüp bulmasını istediği öğrenildi.
2026'YA KADAR SÖZLEŞMESİ VAR
Galatasaray, 25 yaşındaki futbolcuyu 2021 yazında Kopenhag'tan 7 milyon euro bedelle kadrosuna katmıştı. Danimarkalı oyuncunun sarı-kırmızılılar ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
GALATASARAY'DA NE YAPTI
Victor Nelsson, Galatasaray forması altında çıktığı 95 maçta 2 gol attı ve 1 asist yaptı.