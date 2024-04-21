Victor Nelsson: 'Bütün maçları kazanacağız'

Galatasaraylı futbolcu Victor Nelsson, Pendikspor'u mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalar yaptı.
Victor Nelsson yaptığı açıklamada, "Amacımız şampiyon olmak. Olabilecek en çok sayıda maçı kazanıyoruz. 13-14 oldu sanırım. 5 maç kaldı. Şampiyonluk için hepsini kazanmalıyız." dedi.
Danimarkalı stoper ayrıca, "Takıma yardımcı olabilmek en önemlisi benim için her zaman. Diğer savunmacılar da çok iyi oynuyor. Böyle olunca daha az gol yiyoruz. Böyle olunca kazanma şansımız artıyoruz. Kendi performansından memnunum ama en önemlisi takımın kazanması." ifadelerini kullandı.
Victor Nelsson yaptığı açıklamada, "Amacımız şampiyon olmak. Olabilecek en çok sayıda maçı kazanıyoruz. 13-14 oldu sanırım. 5 maç kaldı. Şampiyonluk için hepsini kazanmalıyız." dedi.
Danimarkalı stoper ayrıca, "Takıma yardımcı olabilmek en önemlisi benim için her zaman. Diğer savunmacılar da çok iyi oynuyor. Böyle olunca daha az gol yiyoruz. Böyle olunca kazanma şansımız artıyoruz. Kendi performansından memnunum ama en önemlisi takımın kazanması." ifadelerini kullandı.
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