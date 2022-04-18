Victor Nelsson: 'Bu taraftar için şanslıyız'

Galatasaray'ın Danimarkalı stoperi Victor Nelsson, Süper Lig'de 2-0 kazandıkları Öznur Kablo Yeni Malatyaspor mücadelesinin ardından GSTV'ye açıklamalarda bulundu.



İlk yarının sonunda çizgiden çıkardığı kritik pozisyon hakkında konuşan Danimarkalı stoper, "Maç için çok önemli bir andı. Skor 0-0'dı. Orada olmasaydım geriye düşecektik. Defans oyuncusu olarak böyle pozisyonlarda hazır olmanız gerekiyor. Forvet oyuncusunun kaleye vuracağını düşündüm. Nando da biraz öndeydi. O durumda bir refleks göstererek çıkardım. Önemli bir pozisyondu." diye konuştu.



Galatasaray taraftarına ayrı bir parantez açan Nelsson, "Bu sene Süper Lig'de kötü bir sezon geçirdik. Hem beni hem de takımı her zaman desteklediler. Taraftarlarımız bizim için çok önemli. Böyle bir taraftara sahip olduğumuz için kendimizi şanslı hissediyoruz." ifadelerini kullandı.





İLGİLİ VİDEO