Victor Nelsson batırdı, Metehan Baltacı kurtardı

Galatasaray'ın daha maçın başında yediği golde Victor Nelsson'un yaptığı hata, akıllara Süper Kupa'daki Beşiktaş derbisini getirdi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Victor Nelsson batırdı, Metehan Baltacı kurtardı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
29 Kasım 2024 09:32
Galatasaray adına gece çok kötü başladı. AZ Alkmaar hücumunda kalesinde devleşen Muslera, yine kritik bir top çıkarmışken Nelsson önüne düşen meşin yuvarlağa sadece bakmakla yetinince Sarı-Kırmızılılar kalesinde golü gördü.

Yenen bu golde Nelsson'un yaptığı hata, akıllara sezon başındaki Süper Kupa maçını getirdi. Nelsson, Beşiktaş'a karşı da akıl almaz hatalar yapmış ve sonrasında kırmızı kart görüp takımını 10 kişi bırakmıştı.

FORMAYI ARTIK ALMASI ZOR

Danimarkalı futbolcu daha sonra formayı geri almakta çok zorlandı. Alkmaar karşısına ilk 11'de başlayan Nelsson, yine büyük hayal kırıklığı yarattı. Ayakta durmakta bile zorlanan Victor Nelsson'un formayı tekrar alması zor görünüyor.

BU KEZ AYRILABİLİR

Hocası Okan Buruk, Nelsson'a sadece 45 dakika sabredebildi. İkinci yarıda oyuna giren Metehan ise Nelsson'un yaptığı hataların aksine, kritik müdahaleleriyle savunma hattına nefes aldırdı. Genç Metehan tribünlerden alkış, Buruk'tan tam not alırken, Nelsson'un bundan sonra süre alması daha da zor olacak gibi görünüyor. Galatasaray, İskandinav futbolcuya gelecek teklifleri ara transfer döneminde değerlendirecek gibi görünüyor. 

 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery