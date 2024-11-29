Victor Nelsson batırdı, Metehan Baltacı kurtardı

Galatasaray adına gece çok kötü başladı. AZ Alkmaar hücumunda kalesinde devleşen Muslera, yine kritik bir top çıkarmışken Nelsson önüne düşen meşin yuvarlağa sadece bakmakla yetinince Sarı-Kırmızılılar kalesinde golü gördü.
Yenen bu golde Nelsson'un yaptığı hata, akıllara sezon başındaki Süper Kupa maçını getirdi. Nelsson, Beşiktaş'a karşı da akıl almaz hatalar yapmış ve sonrasında kırmızı kart görüp takımını 10 kişi bırakmıştı.
FORMAYI ARTIK ALMASI ZOR
Danimarkalı futbolcu daha sonra formayı geri almakta çok zorlandı. Alkmaar karşısına ilk 11'de başlayan Nelsson, yine büyük hayal kırıklığı yarattı. Ayakta durmakta bile zorlanan Victor Nelsson'un formayı tekrar alması zor görünüyor.
BU KEZ AYRILABİLİR
Hocası Okan Buruk, Nelsson'a sadece 45 dakika sabredebildi. İkinci yarıda oyuna giren Metehan ise Nelsson'un yaptığı hataların aksine, kritik müdahaleleriyle savunma hattına nefes aldırdı. Genç Metehan tribünlerden alkış, Buruk'tan tam not alırken, Nelsson'un bundan sonra süre alması daha da zor olacak gibi görünüyor. Galatasaray, İskandinav futbolcuya gelecek teklifleri ara transfer döneminde değerlendirecek gibi görünüyor.
Yenen bu golde Nelsson'un yaptığı hata, akıllara sezon başındaki Süper Kupa maçını getirdi. Nelsson, Beşiktaş'a karşı da akıl almaz hatalar yapmış ve sonrasında kırmızı kart görüp takımını 10 kişi bırakmıştı.
FORMAYI ARTIK ALMASI ZOR
Danimarkalı futbolcu daha sonra formayı geri almakta çok zorlandı. Alkmaar karşısına ilk 11'de başlayan Nelsson, yine büyük hayal kırıklığı yarattı. Ayakta durmakta bile zorlanan Victor Nelsson'un formayı tekrar alması zor görünüyor.
BU KEZ AYRILABİLİR
Hocası Okan Buruk, Nelsson'a sadece 45 dakika sabredebildi. İkinci yarıda oyuna giren Metehan ise Nelsson'un yaptığı hataların aksine, kritik müdahaleleriyle savunma hattına nefes aldırdı. Genç Metehan tribünlerden alkış, Buruk'tan tam not alırken, Nelsson'un bundan sonra süre alması daha da zor olacak gibi görünüyor. Galatasaray, İskandinav futbolcuya gelecek teklifleri ara transfer döneminde değerlendirecek gibi görünüyor.