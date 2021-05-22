Victor Moses 6 milyon euroya Spartak Moskova'da

Spartak Moskova'da kiralık oynayan Victor Moses, 6 milyon euroluk zorunlu satın alma maddesi ile Chelsea'den Rus kulübüne transfer oldu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Victor Moses 6 milyon euroya Spartak Moskova'da
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22 Mayıs 2021 02:33
Spartak Moskova'da kiralık oynayan Victor Moses bonservisiyle Rus kulübüne transfer oldu.

Ekim ayında Chelsea'den Spartak Moskova'ya kiralanan Victor Moses'ın bonservisi zorunlu satın alma opsiyonunun devreye girmesiyle Rus kulübüne geçti. Moses'ın kiralık sözleşmesinde yer alan "Spartak ligi ilk 3'te bitirirse zorunlu satın alma devreye girer" maddesinin devreye girdiği belirtildi.

Taraflar arasında yapılan anlaşmada zorunlu satın alma maddesinin 6 milyon euro olduğu kaydedildi.

30 yaşındaki İngiltere pasaportu da bulunan Nijeryalı oyuncu Rus Ligi'nde bu sezon 19 maçta 4 gol 4 asist üretti.

Victor Moses 2019-2020 sezonunun devre arasında Chelsea'den Fenerbahçe'ye kiralanmış, tam 1 yıl sonra da İngiliz kulübüne geri dönmüştü.


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