Veliefendi Hipodromu'nu 96. Gazi Koşusu heyecanı sardı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 1927 yılından itibaren düzenlenen ve bu yıl 96'ncısı gerçekleştirilecek Gazi Koşusu öncesi heyecanlı bir hazırlık süreci yaşanıyor.



Ali Muhiddin Hacıbekir'in "Neriman" isimli kısrağı tarafından kazanılan 1927 yılındaki ilk Gazi Koşusu ile başlayan ve kesintisiz devam eden yarış, "Türk at yarışçılığının derbisi" olarak ifade ediliyor.



Üç yaşlı safkan İngiliz taylarının yarış hayatlarında sadece bir kez koşabildikleri, çim pistte 2 bin 400 metre mesafeli koşu, 26 Haziran Pazar günü yapılacak. Büyük yarışa günler kala atçılık camiasında heyecan giderek artıyor.



Günün saat 04.00'te başladığı Veliefendi Hipodromu'nda seyisler, antrenörler ve jokeyler hummalı bir çalışma gerçekleştiriyor. Gezinti ve koşuyla antrenman yapan atlar, temizlik ile bakımlarının ardından dinlenmeye alınıyor.



Türkiye Jokey Kulübünün (TJK) sunduğu geniş imkanlar çerçevesinde konforlu ahırlarında 24 saat boyunca özenle bakılan, özel yemlerle beslenen safkan yarış atları, sahipleri ile yarışseverlerin yüzlerini güldürmek için piste çıkacağı zamanı bekliyor.



96. Gazi Koşusu'na 22 safkanın kaydı yapılırken, bunlardan 19'u erkek, 3'ü de dişi taylardan oluştu. Yarışlarda boy gösterecek atların isimleri şöyle:



"Age of Fire, Anadolu Gururu, Baba Şahin, Bold Sea Rover, Bright Hope, Cafer Bey, Captain Fantastic, Cheeky Son, Çakırlar, Dollar Man, Final Dance, Hardmet, Maximus Boy, Mystic Power, Rage of the Wind, Royal Baby, Sigoş, Zala Bey, Zorro, Karakraliçe, Mucize Kız, Secret Power"



Atçılık camiasını heyecan sardı



Bu yıl 96'ncısı yapılacak Gazi Koşusu'nun heyecanının başladığı hipodromda unutulmaz jokeylerden Süleyman Akdı, TJK Denetim Kurulu Başkanı, at sahibi ve yetiştirici Armağan Turhan ile eski jokey Gökhan Gül, derbiyle ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulundu.



Türkiye'de Gazi Koşusu ve Cumhurbaşkanlığı Koşusu dahil olmak üzere birçok önemli yarışı kazanan "İmparator" lakaplı Süleyman Akdı, derbinin büyük bir mücadeleye sahne olacağını aktararak, "Bu sene çok büyük bir atmosfer var. Çok denk atlar düştü. 6-7 tane birbirine çok yakın at var. Zorlu bir yarış olacak. Favoriler var ama sürpriz olma ihtimali de çok yüksek. Güzel bir yarış olacağına inanıyorum. Enteresan atlar var. Favori atlardan bahsediyoruz ama başka at da birinci gelebilir. Gazi Koşusu'nda daha önce çok sürpriz yaşandı. Bu sene de olabilir. Bütün atların ayakları düz bassın, kazasız bir yarış olsun. Herkese iyi şanslar." diye konuştu.



Son 2 senede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle seyircisiz yapılan koşuya bu yıl vatandaşların büyük ilgi göstereceğini dile getiren Akdı, "Bu sene olağanüstü bir kalabalık olacak. Geçtiğimiz haftalarda tribünler ve piknik alanı ailelerce dolduruluyor. Gazi Koşusu'na yoğun bir ilgi olacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.



Dünya at yarışçılığının önde gelen jokeylerinden İtalyan Frankie Dettori'nin de Gazi Koşusu'nda at bineceğini aktaran Akdı, "Frankie Dettori, dünyanın en iyi jokeylerinden biri. Bu gelişi ilk değil. Daha önce 3-4 kez Gazi Koşusu'na katıldı. Henüz bu kariyere ulaşmadan 19 yaşındayken derbide ata bindi. Türkleri de çok seviyor. Büyük jokeyliğinin dışında sempatik de bir kişiliği var. Biz de onu çok seviyoruz. Yarışa renk katacak." değerlendirmesinde bulundu.



Süleyman Akdı, son 7 Gazi Koşusu'nu kazanan jokey Ahmet Çelik'in başarısıyla ilgili, "Ahmet Çelik'in 7'de 7 yapması olağanüstü bir şey. Dünyada derbi niteliğindeki koşularda böyle bir başarı yok. Bu inanılmaz bir şey. Bu sene bineceği at da favorilerden bir tanesi ve 8'de 8 de yapabilir. Bir daha böyle bir başarının yakalanabileceğine inanmıyorum. Bence imkansız." diyerek sözlerini tamamladı.



Turhan: "Herkesi bir heyecan sarıyor"



TJK Denetim Kurulu Başkanı, at sahibi ve yetiştirici Armağan Turhan, sabırsızlıkla koşuyu beklediklerini vurgularken, "Gazi Koşusu'na çok kısa bir zaman kaldı ama bunun heyecanı taylar doğduğu ilk günden itibaren yaşanıyor. Herkesin gönlünde bu yarışı koşabilmek var. Herkese kısmet olmuyor. Her yıl Gazi Koşusu yaklaştıkça at sahipleri, jokeyler, seyisler, antrenörler, atı olan veya olmayan herkesi bir heyecan sarıyor." dedi.



Bu yılki koşuyu değerlendiren Turhan, "Bu sene Gazi Koşusu'nda biraz daha belirgin atlar olduğunu düşünüyorum. Gönlümüzden güzel bir yarış gerçekleşmesi geçiyor. Salgından dolayı yapamadığımız etkinlikler var. Bu sene rekor seyirci katılımı bekliyoruz. Salgın sonrasında seyircilerimize bu zevki yeniden yaşatmak istiyoruz. Hava raporlarına göre güzel bir hava olacak. Bütün yarışseverleri 96. Gazi Koşusu'na bekliyoruz." şeklinde görüş belirtti.



Gazi Koşusu'na katılmanın bile büyük bir başarı olduğunu vurgulayan Armağan Turhan, "Gazi Koşusu'nda yarışacak atların sahipleri inanılmaz bir heyecan içinde. Bunca yıldır sahadayım ama 2 kere Gazi Koşusu'na katılabildik. Kazanmayı bir tarafa bırakın koşmanın bile şeref olduğu bir yarış. Bütün atların ayaklarının düz basmasını temenni ediyorum. Hak eden kazansın." değerlendirmesini yaptı.



Gül: "Türk atçılığının en büyüğü Gazi Koşusu"



Eski jokeylerden, at sahibi ve yorumcu Gökhan Gül, Türk atçılığının en büyük etkinliğinin Gazi Koşusu olduğunu söyledi.



Veliefendi Hipodromu'nun renkli etkinliklere ev sahipliği yaptığını anlatan Gül, "Türk atçılığının en büyüğü Gazi Koşusu. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk adına düzenlenen bir koşu. Başta atların ilgilileri olmak üzere herkes çok heyecanlı. Çok az bir zaman kaldı." diye konuştu.



Gazi Koşusu'nda at bindiğini hatırlatan Gül, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Gazi Koşusu, genelde 22 atın katıldığı, o yılın en iyi performans gösteren atları ile son yıllarda en iyi çıkış yapan jokeylerin bir araya geldiği organizasyon. Bu koşu diğerlerine benzemiyor. Gazi Koşusu'nun heyecanı bir başkadır. Bu koşuda at binme şerefini yaşadım. İki canlının yaptığı tek spor at yarışıdır. Atın doğumundan sahaya gelene kadar, sonrasında da koşuya hazırlanana kadarki süreç tamamlandığında, at ile jokey baş başa kalıyor. O koşuya hazırlık evresi bir başka. Heyecan var ama konsantrasyon da çok yüksek olmalı. Sakinliğinizi korumalı ve profesyonel olmalısınız."



Gökhan Gül, son 7 yarışı kazanarak rekoru elinde bulunduran jokey Ahmet Çelik'in önemli bir başarı yakaladığını dile getirerek, "Ahmet Çelik'in son 7 Gazi Koşusu'nu kazanması bir hayal gibi. Bir imkansızı başardı. Bir daha böyle bir şey olabilir mi bilmiyorum. Çok büyük başarı. Böyle bir başarının ardından Gazi Koşusu'nda en iyi 3-4 attan biri Ahmet Çelik'e geliyor. Belki de son yapılan önemli koşuların ardından 2 önemli attan biri Ahmet'e geldiği için, kağıt üzerinde yüzde 50 şansı oluyor. Böyle bir artıya geçti. O yüzden Ahmet üst üste 8. koşuyu kazanmaya yakın. Diğer jokeyler de kariyerine Gazi Koşusu'nu eklemek istiyor. Rakiplerine odaklanacaklar ama potayı önde geçmek için ellerinden geleni yapacaklar." ifadelerini kullandı.



Hipodromda çok ciddi bir emek harcandığını da anlatan Gökhan Gül, "Yetiştiricilik adına çiftlikte başlayan bir süreç. Buradaki ahırlarda ise mesai sabah saat 04.00'te başlıyor. Seyisler, yedekçiler, aprantiler, antrenörler, at sahipleri ve buraların ihtiyaçlarını karşılayan esnafımızla ciddi bir ekibiz. Atların çalışması, dinlenmesi, yıkanması, bakımı ve diğer eksikleri için çok ciddi bir emek harcanıyor. Ahırlar bölgesi at yarışlarının mutfağıdır. Bir ata 2 yaşındaki bir çocuk gibi bakıyoruz. Sürekli elimiz üzerinde." diyerek sözlerini tamamladı.









