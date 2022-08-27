Vedat Muriqi yine attı, bu kez Mallorca kazandı

İspanya La Liga'nın 3. haftasında Mallorca, deplasmanda Rayo Vallecano'yu 2-0 mağlup etmeyi başardı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Vedat Muriqi yine attı, bu kez Mallorca kazandı
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27 Ağustos 2022 22:26
İspanya La Liga'nın 3. haftasında Andoni Iraola'nın ekibi Rayo Vallecano ile Javier Aguirre'nin yönetimindeki Mallorca karşı karşıya geldi.

Vallecas Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Mallorca 2-0 kazanırken, Mallorca'nın ilk golünü 13. dakikada Fenerbahçeli eski futbolcu Vedat Muriqi kaydetti. İkinci gol ise 64. dakikada Lee Kang-In'in ayağından geldi.

Bu sonuçla beraber Mallorca puanını 4'e yükseltirken, sezonun ilk 2 maçında mağlubiyet görmeyen Rayo Vallecano da 4 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Mallorca evinde Girona'yı ağırlarken, Rayo Vallecano deplasmanda Osasuna ile karşılaşacak.

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