Vedat Muriqi yine attı, bu kez Mallorca kazandı

İspanya La Liga'nın 3. haftasında Andoni Iraola'nın ekibi Rayo Vallecano ile Javier Aguirre'nin yönetimindeki Mallorca karşı karşıya geldi.



Vallecas Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Mallorca 2-0 kazanırken, Mallorca'nın ilk golünü 13. dakikada Fenerbahçeli eski futbolcu Vedat Muriqi kaydetti. İkinci gol ise 64. dakikada Lee Kang-In'in ayağından geldi.



Bu sonuçla beraber Mallorca puanını 4'e yükseltirken, sezonun ilk 2 maçında mağlubiyet görmeyen Rayo Vallecano da 4 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında Mallorca evinde Girona'yı ağırlarken, Rayo Vallecano deplasmanda Osasuna ile karşılaşacak.





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