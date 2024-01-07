İtalya Serie A'nın 19. haftasında Lazio, deplasmanda Udinese ile karşılaştı.
Bluenergy Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Lazio 2-1 kazanırken goller; 12. dakikada Luca Pellegrini ve 76. dakikada Matias Vecino kaydetti.
Bu sonuçla birlikte ligde üst üste 3. galibiyetini alan Lazio puanını 30'a yükseltirken, Udinese 17 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki maç haftasında Lazio evinde Lecce'yi ağırlarken, Udinese deplasmanda Fiorentina'ya konuk olacak.
Bluenergy Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Lazio 2-1 kazanırken goller; 12. dakikada Luca Pellegrini ve 76. dakikada Matias Vecino kaydetti.
Bu sonuçla birlikte ligde üst üste 3. galibiyetini alan Lazio puanını 30'a yükseltirken, Udinese 17 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki maç haftasında Lazio evinde Lecce'yi ağırlarken, Udinese deplasmanda Fiorentina'ya konuk olacak.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU