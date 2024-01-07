Vecino attı, Lazio 3 puanı kurtardı

İtalya Serie A'nın 19. haftasında Lazio, deplasmanda Udinese'yi 2-1 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Vecino attı, Lazio 3 puanı kurtardı
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07 Ocak 2024 19:03
İtalya Serie A'nın 19. haftasında Lazio, deplasmanda Udinese ile karşılaştı.

Bluenergy Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Lazio 2-1 kazanırken goller; 12. dakikada Luca Pellegrini ve 76. dakikada Matias Vecino kaydetti.

Bu sonuçla birlikte ligde üst üste 3. galibiyetini alan Lazio puanını 30'a yükseltirken, Udinese 17 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki maç haftasında Lazio evinde Lecce'yi ağırlarken, Udinese deplasmanda Fiorentina'ya konuk olacak.

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