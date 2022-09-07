İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Chelsea'de Şampiyonlar Ligi'nde Dinamo Zagreb'e kaybedilen 1-0'lık maçın ardından flaş bir gelişme yaşandı. Ada ekibi, Alman menajer Thomas Tuchel ile yollarını ayırdı.



TUCHEL'E TEŞEKKÜR ETTİLER



Kulüpten yapılan açıklamada, "Thomas Tuchel ve ekibine kulüpte geçirdikleri süre boyunca gösterdikleri tüm çabalar için teşekkür ederiz. Thomas burada geçirdiği süre içinde Şampiyonlar Ligi, Süper Kupa ve Kulüpler Dünya Kupası'nı kazandı. Chelsea tarihinde haklı olarak yerini alacak" denildi.



"GEÇİŞ İÇİN DOĞRU ZAMANDI"



Öte yandan açıklamanın devamında, "Kulübün devralınmasının ardından 100 gün geçti. Kulübü ileriye taşımak için yoğun çalışmalar devam ediyor. Kulübümüzün yeni sahipleri bu geçişi yapmak için doğru zaman olduğuna inanıyor" ifadelerine yer verildi.



Ülkesinin Mainz 05 ve Borussia Dortmund, Fransa'nın da Paris Saint-Germain (PSG) takımlarını çalıştıran Tuchel, 2021'in ocak ayında Chelsea'nin başına geçmişti.



Tuchel yönetimindeki Chelsea, 2021'de UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupası ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nı kazanmıştı.



YENİ MENAJER NE ZAMAN BELLİ OLACAK?



Chelsea'de Tuchel ile yaşanan ayrılık sürecinin ardından yeni teknik direktör için de çalışmalar başladı. Kulüp, "Bu konuda hızlı hareket edeceğiz. Yeni bir teknik direktör ataması yapılana kadar da başka bir açıklama yapılmayacak" sözleri dikkati çekti.



POTTER İDDİASI



Öte yandan Chelsea'nin Graham Potter'ı göreve getirmeyi düşündüğü iddia ediliyor. 47 yaşındaki Potter, Östersunds, Swansea City ve Brighton takımlarında görev almıştı.





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