VAR inceledi, Onyekuru ilk golünü attı

Gaziantep FK - Galatasaray maçında Onyekuru'nun ağları bulan topu VAR incelemesinin ardından gol değeri kazandı.

Haber; Sporx.com
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VAR inceledi, Onyekuru ilk golünü attı
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29 Ocak 2021 20:26
Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray'ın deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya geldiği mücadelede VAR incelemesinin ardından Galatasaray öne geçti.

Karşılaşmanın 51. dakikasında Arda'nın pasında ceza alanında topla buluşan Babel, topu Onyekuru'ya bıraktı ve geri döndükten sonra ilk maçına çıkan Nijeryalı oyuncunun vuruşunda top ağlara gitti.

Yardımcı hakem bayrağını kaldırdı ve ilk etapta pozisyon gol değeri kazanmadı. VAR hakemi Volkan Bayarslan pozisyonu yaklaşık 3 dakika inceledikten sonra ofsayt olmadığı kararı verildi ve sarı-kırmızılı ekip öne geçti.

3 GOL OFSAYTA TAKILDI

Galatasaray'da Ryan Babel'in ilk yarıda ağları bulan 3 topu da ofsayt gerekçesiyle gol değeri kazanmadı.



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