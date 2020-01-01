Vanessa Bryant, Kobe için açtığı davada "yüz milyonlarca dolar" arayışında

Los Angeles Lakers'ın merhum efsanesi Kobe Bryant'ın eşi Vanessa Bryant'ın, Kobe'nin ölümüyle ilgili açtığı davada 'yüz milyonlarca' dolar aradığı belirtildi.



Vanessa'nın eşi Kobe ve kızı Gianna'nın ölümü için adalet arayışı devam ediyor. Şimdi ise, Island Express Helicopters Inc.'e karşı "yüz milyonlarca dolar" aradığı bildirildi.



Helikopter şirketi, geçtiğimiz Ocak ayında Bryant'ın helikopteri trajik bir şekilde düştüğünde ve Kaliforniya'nın Calabasas kentinde kaza yaptığında pilot olan Ara Zobayan ile bağlantılıydı.



Davanın elde edilen hükümlerine göre, davacı, şirkete dokuz ölümle sonuçlanan ihmal nedeniyle dava açıyor. Ayrıca, şirketin uçuştan önce hava koşullarını kontrol edemediği ve pilotun sisli koşullara uçma konusundaki umursamazlığından da bahsediyor.



Vanessa'nın avukatları, mahkeme duruşmaları sırasında şunları söyledi:



"Kobe Bryant'ın ve Gianna Bryant'ın ölümlerinin bir sonucu olarak, Vanessa Bryant, ekonomik zararlar, ekonomik olmayan zararlar, yargılamadan verilen hüküm, cezai zararlar ve diğer mağduriyet giderimi istiyor."



Davanın kesin miktarı belirsizliğini korusa da, dosyalama işlemleri "Kobe Bryant'ın gelecekteki kayıp kazançlarının yüz milyonlarca dolara eşit olduğunu" gösteriyor.



Vanessa, Şubat ayında bir hatalı ölüm davası açmış ve Island Express Helicopters Inc.'i sorumlu tutmanın yanı sıra, geçtiğimiz Mayıs ayında Kobe'nin ve diğer kurbanların enkaz alanı fotoğraflarının yetkisiz paylaşımı için L.A. İlçe şerifine karşı da dava açmıştı.



