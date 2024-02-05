Vanderbilt'in "sezonu kapatabileceğine" dair korku var!

Los Angeles Lakers forveti Jarred Vanderbilt'in, sağ ayağındaki "ciddi" sakatlık nedeniyle sezonu kapatabileceği iddia edildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Twitter
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Vanderbilt'in 'sezonu kapatabileceğine' dair korku var!
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05 Şubat 2024 15:48
Los Angeles Lakers forveti Jarred Vanderbilt'in, sağ ayağındaki "ciddi" sakatlık nedeniyle sezonu kapatabileceği iddia edildi.

ESPN'den Adrian Wojnarowski, Vanderbilt'in sağ ayağındaki "ciddi" sakatlık nedeniyle bu sezonun geri kalanını kaçırabileceğini söyledi:

"Bana Jarred Vanderbilt'in ciddi bir sağ ayak sakatlığı yaşadığı söylendi. Sezonunu kapatabileceğine dair endişeler var. Bana en azından birkaç hafta sahalardan uzak kalacağı söylenmişti."

Bu sezon 29 maçta Vanderbilt, 20.0 dakikada 5.2 sayı ve 4.8 ribaund ortalamaları yakaladı.

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