Robin van Persie'yi takımın başına getiren Feyenoord, Hollanda Eredivisie'nin 24. haftasında NEC Nijmegen'i konuk etti. Feijenoord Stadyumu'nda oynanan mücadele, 0-0 beraberlikle sonuçlandı.



Bu sonuçla birlikte yenilmezlik serisi 4 maça çıkan Feyenoord, 44 puana ulaştı ve 4. sıraya yerleşti. Galibiyet hasreti 5 maça yükselen NEC Nijmegen ise 26 puanla 12. sırada konumlandı.



Feyenoord'da başlayıp bitirdiği futbolculuk kariyerinde bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen eski Hollandalı milli oyuncu Van Persie, bu sonuçla birlikte ilk maçından 1 puanla ayrılmış oldu.



Hollanda Eredivisie'nin bir sonraki haftasında Feyenoord, Twente'ye konuk olacak. NEC Nijmegen ise Go Ahead'i ağırlayacak.



