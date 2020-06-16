Valladolid, Real Madrid'den transfer yaptı!

İspanya La Liga ekibi Real Valladolid, Real Madrid'den kiraladığı Javi Sanchez'in bonservisini aldı.

Haber; AA, Fotoğraf; realvalladolid.es
Valladolid, Real Madrid'den transfer yaptı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
16 Haziran 2020 17:27
İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Real Valladolid, sezon başında Real Madrid'den bir yıllığına kiraladığı Javi Sanchez'i renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, sakatlığı yüzünden bu sezon yalnızca 2 maç oynayabilen Sanchez ile 4 yıllık sözleşme imzalandı.

Real Madrid altyapısından yetişen 23 yaşındaki stoper, İspanya 19 Yaş Altı Milli Takımı'nın formasını da giydi.



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için