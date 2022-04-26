Valerien Ismael, kötü başladı: 4 maçta 1 galibiyet

Beşiktaş'ın Fransız teknik direktörü Valerien Ismael, takımın başında çıktığı 4 maçta 1 galibiyet alarak istediği başlangıcı yapamadı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Valerien Ismael, kötü başladı: 4 maçta 1 galibiyet
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26 Nisan 2022 00:06
Beşiktaş, teknik direktör Valerien Ismael yönetimindeki 4. maçında üçüncü kez puan kaybına engel olamadı.

Takımın başına Trabzonspor karşılaşmasıyla geçen Ismael'in teknik direktörlüğünde 4 lig maçın çıkan siyah-beyazlı takım, yeni teknik direktörü yönetiminde sadece Aytemiz Alanyaspor'u 4-1 mağlup etti.

Ismael'in teknik direktörlüğünde Trabzonspor (1-1) ve GZT Giresunspor (0-0) maçlarını berabere bitiren Beşiktaş, Kasımpaşa'ya ise 3-0 yenildi.

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