Valerien Ismael'den Trabzonspor uyarısı!

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, Trabzonspor maçı öncesinde futbolcularına önemli uyarılar yaptı. İşte Ismael'in konuşması...

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Valerien Ismael'den Trabzonspor uyarısı!
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16 Ekim 2022 12:02
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Beşiktaş, Vodafone Park'ta sahasında Trabzonspor'u konuk edecek. Siyah-beyazlıların teknik direktörü Valerien Ismael, oyuncularını dev maç öncesinde hem uyardı hem de duyduğu güveni dile getirdi.

"GÜCÜMÜZÜ GÖSTERMENİN ZAMANI GELDİ"

Teknik direktör Valerien Ismael, oyuncularıyla hafta boyunca yaptığı toplantılarda bu maçın önemine dikkat çekerken, "Zor bir 90 dakika bizi bekliyor ancak gücümüzü göstermenin zamanı geldi" diyerek motive etti. Fransız çalıştırıcı hücum ağırlıklı bir kadro düşünüyor.

"TRABZONSPOR'U SAHASINA HAPSEDİN"

Öte yandan Beşiktaş Teknik Direktörü futbolcularına, "Rakibin ileri çıkmasına izin vermeyin. Baskı kurun ve onları sahasına hapsedin" uyarısını yaptı. 

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