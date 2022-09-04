Valerien Ismael'den Ghezzal ve Ersin açıklaması

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, MKE Ankaragücü maçı öncesi açıklamalarda bulundu.



Mücadeleyi değerlendiren Ismael, "Kendi oyunumuzu devam ettirmek istiyoruz. İstek ve arzulu oyunumuzla kazanmak istiyoruz." dedi.



Kalede Emre Bilgin'i tercih edip Ersin'i yedek bırakmasıyla ilgili olarak Ismael, "İki çok iyi genç kalecimiz var. Bazı anlarda rekabeti diri tutmayı hedefliyoruz. Emre Bilgin çok iyi sezon başı geçirdi. Ersin zaten iyi kaleci. Rekabeti canlı tutmak istiyoruz. Amacımız, her taraftan Beşiktaş'a katkı verebilmek." açıklamasını yaptı.



Rachid Ghezzal ile ilgili gelen soruya ise deneyimli teknik adam, "Ghezzal için biraz sabırlı olmamız gerekiyor, şu anda 1-3 haftalık bir geri dönüş durumu var. Önümüzdeki hafta tahminimce takım idmanlarına geri dönebilir ama şu an bir şey söylemek için erken." ifadelerini kullandı.



Ismael, "Liderimiz Souza geri döndü. Takımla beraber idmanları sorunsuz şekilde tamamladı." sözleriyle konuşmasını noktaladı.





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