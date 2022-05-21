Valerien Ismael'den 3 değişiklik

Spor Toto Süper Lig'in son haftasında İttifak Holding Konyaspor'u ağırlayarak sezona taraftarlarının önünde veda eden Beşiktaş'ta teknik direktör Valerien Ismael, Göztepe ile 37. haftada oynanan maçın ilk 11'ine göre kadroda 3 değişiklik yaptı.



Hafta içinde sakatlığı açıklanan Welinton Souza'nın yerine savunmada Necip Uysal'ı görevlendiren Ismael, kırmızı kart cezalısı olan Valentin Rosier'in yokluğunda savunmanın sağında Kenan Karaman'a forma verdi. Ismael, bir başka kırmızı kart cezalısı Josef de Souza'nın yerine de Can Bozdoğan'ı oynattı.



Kaleyi genç oyuncu Emre Bilgin'e teslim eden Fransız teknik direktör, savunma üçlüsünü Serdar Saatçı, Necip Uysal ve Francisco Montero'dan oluşturdu. Sağ bekte Kenan Karaman'a görev veren Ismael, sol tarafta ise Umut Meraş'ı oynattı.



Orta sahada Emirhan İlkhan ve Can Bozdoğan'a şans veren Ismael, hücum hattını ise Rachid Ghezzal, Georges-Kevin N'Koudou ve Cyle Larin'den oluşturdu.





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