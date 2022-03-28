Valerien Ismael, Daryl Dike'dan transfer sözü almış

Beşiktaş'ın yeni çalıştırıcısı Valerien Ismael'in Türkiye'ye gelmeden önce oyuncusu Daryl Dike ile görüştüğü ve oyuncudan olumlu yanıt aldığı öğrenildi.



Yeni teknik direktör Valerien Ismael, geçtiğimiz günlerde yönetimle yaptığı toplantıda transferlere yönelik çalışmalar hakkında bilgi alıp isteklerini sıralamıştı. Bu doğrultuda bir de yeni liste oluşturmaya başlayan Fransız çalıştırıcı, ilk olarak West Brom'da forma giyen eski öğrencisi Darly Dike'ın adını vermişti.



Kulübünde fazla şans bulamaması ve genç yaşı (21) nedeniyle Dike'a olumlu bakan siyah beyazlılar bu transfer hamlesi için hazırlıklara start verdi. Championship ekibi ile 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan futbolcunun kiralanması konusunda harekete geçildi.



OYUNCUDAN SÖZ ALINDI



Gelen haberlere göre yönetimin ilk etapta 2.5-3 milyon Euro civarında bir kiralama teklifi sunacağı West Brom'a ayrıca satın alma opsiyonu önereceği belirtildi. Valerien Ismael'in "Gelişime çok açık" olarak lanse ettiği genç forvet oyuncusu için ilk temasların nisanın ilk haftasında kurulabileceği öğrenildi.



1.87 boyundaki Daryl Dike ile Türkiye'ye gelmeden önce görüştüğü kaydedilen Ismael'in eski talebesinden olumlu yanıt aldığını yönetime ilettiği de detay olarak paylaşıldı. Oyuncudaki en büyük handikabın ise bu sezon yaşadığı uzun süreli sakatlıklar olduğu ifade ediliyor.



YÖNETİM NABIZ YOKLAYACAK



Dike için yapılması planlanan görüşmeden sonra listeye alınacak farklı mevkilerdeki diğer adaylarla da ilk temaslar nisan ayında kurulacak. Yönetim görüşmelerde alacağı cevaplara göre talip olunacak adaylarda ya indirim yaptırmaya çalışacak ya da farklı alternatiflere yönelecek.



ARTILARI

-İki ayağını da çok iyi kullanıyor

-Şutları güçlü

-Fiziksel gücü yüksek

-Kolay yorulmuyor

-Hırslı



EKSİLERİ

-Son vuruşlarda zayıf

-Pas isabeti düşük

-Hızlı değil

-Kafa vuruşları yetersiz

-Defansif yönü cılız





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