Valentin Rosier'den itiraflar

Beşiktaşlı Valentin Rosier, Giresunspor maçı sonrası konuştu. İşte Rosier'in sözleri...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; bjk.com.tr
Abone Ol
Valentin Rosier'den itiraflar
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
27 Kasım 2021 21:23
Beşiktaşlı Valentin Rosier, Giresunspor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Valentin Rosier "Taraftarların kızgınlığını anlayabiliyorum. Kendi sahamızda kaybettikj. Bu forma için daha fazlasını yapmalıyız. Bu tip mağlubiyetler çok can acıtıyor. Lig zor ama iyi oynamıyoruz. Şans da yanımızda değil. Buryaa gelenler para veriyor, zaman ayırıyor. Bilet alacak parayı bazen bulamıyorlar, zorlanıyor. Onların kızgınlığını ve hayal kırıklığını anlayabiliyorum." ifadelerini kullandı.

Valentin Rosier ayrıca "Zor bir dönemde geçiyoruz, bir türlü üstesinden gelemiyoruz. Sorun ne bilmiyorum. Geçen sezon yakaladığımız şey her neyse, onu bu sene yakalayamıyoruz. Bu sorun çözülebilir, bu forma için daha büyük gayret gösterebiliriz. Bu sonuçtan dolayı da özür diliyoruz." dedi.


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.