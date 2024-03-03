Valencia'ya Diakhaby'den kötü haber!

Valencia, Real Madrid maçında sakatlanan Mouctar Diakhaby'nin dizinde çıkık olduğunu açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Valencia'ya Diakhaby'den kötü haber!
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03 Mart 2024 14:30
Valencia'ya, Real Madrid ile oynanan maçta sakatlanan Mouctar Diakhaby'den kötü haber geldi.

İspanyol ekibi, Diakhaby'nin sağ dizinde çıkık olduğunu ve ileri tetkiklerin yapılacağını duyurdu.

27 yaşındaki futbolcunun, sezonun kalan bölümünde forma giymesi beklenmiyor.

Valencia'da bu sezon 15 maçta süre bulan Diakhaby, 1 kez gol sevinci yaşadı.

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