Valencia'ya Diakhaby'den kötü haber!

Valencia'ya, Real Madrid ile oynanan maçta sakatlanan Mouctar Diakhaby'den kötü haber geldi.
İspanyol ekibi, Diakhaby'nin sağ dizinde çıkık olduğunu ve ileri tetkiklerin yapılacağını duyurdu.
27 yaşındaki futbolcunun, sezonun kalan bölümünde forma giymesi beklenmiyor.
Valencia'da bu sezon 15 maçta süre bulan Diakhaby, 1 kez gol sevinci yaşadı.
İspanyol ekibi, Diakhaby'nin sağ dizinde çıkık olduğunu ve ileri tetkiklerin yapılacağını duyurdu.
27 yaşındaki futbolcunun, sezonun kalan bölümünde forma giymesi beklenmiyor.
Valencia'da bu sezon 15 maçta süre bulan Diakhaby, 1 kez gol sevinci yaşadı.
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