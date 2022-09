Valencia: 'Çok fazla kaliteli oyuncumuz var'

Fenerbahçe'nin golcü oyuncusu Enner Valencia, kazandıkları 1 puanın kendileri için çok değerli olduğunu söyledi.



Tecrübeli futbolcu, UEFA Avrupa Ligi B Grubu ikinci haftasında konuk oldukları Fransa'nın Rennes takımı ile 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından Roazhon Park Stadı'nda basın mensuplarına açıklamada bulundu.



Takımın performansı için mutlu olduğunu belirten Ekvadorlu forvet, "Her geçen gün daha iyiye gidiyoruz, her maç üzerine koyuyoruz. Bugün buradan almış olduğumuz 1 puan bizim için önemli bir puan, şimdi ligde oynayacağımız maçı düşüneceğiz." ifadelerini kullandı.



Sezona iyi bir başlangıç yaptığını hatırlatan 32 yaşındaki futbolcu, "Goller atarak takımıma yardım ettim. Sonra belirtmiş olduğunuz kırmızı kart oldu ki herkes o kırmızı kartta neler olduğunu biliyor. Fakat o artık geride kaldı, şimdi en son oynadığımız maçta ve bugünkü maçta oynadım. Bu sene Fenerbahçe çok iyi bir takım kurdu. Takımda çok fazla kaliteli oyuncumuz var. Bu da Fenerbahçe'nin gelişimi için iyi." değerlendirmesinde bulundu.



İlk yarıda oyunu domine ettiklerini ancak pozisyona girmekte zorlandıklarını dile getiren Valencia, sözlerini şöyle tamamladı:



"Takımın bugün iyi bir maç çıkarttığını düşünüyorum. İlk yarıda da oyunu domine ettik ama pozisyonlara girmeyi becerememiştik. Daha sonra 2-0 geriye düştük ama gücümüzü gösterdik. Bu sezon her maçta bir karakter ortaya koymaya çalışıyoruz. Takım 2-0 gerideyken beraberliği yakalamayı sağladı. Bu da ne kadar zorlu bir grupta olduğumuzu gösteriyor. Biz oynadığımız her turnuvada savaşıyoruz."





