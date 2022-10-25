VakıfBank yeni sezonda tüm kupalara göz koydu

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, yeni sezon öncesi kazanılabilecek tüm kupalara göz koydu.



AA muhabirine açıklamada bulunan VakıfBank Spor Kulübü Başkanı Abdi Serdar Üstünsalih, "Geride kalan sezon için beş kupa hedefimiz vardı. Şükürler olsun beş kupa hedefini arkadaşlarımız başarıyla tamamladı. Bu sezon için de kendilerinden söz aldım. İnşallah yeni sezonda da bütün kupaların en büyük favorisiyiz. Yeni sezonda bütün voleybol camiasına başarılar diliyorum. En büyük başarıyı da kendi takımıma diliyorum." dedi.



Yeni bir takım kurduklarını söyleyen Üstünsalih, "Takımda ufak da olsa değişiklikler yaptık. Aramıza yeni oyuncular katıldı. Ayrılan oyuncularımız oldu. Ayrılan oyuncularımızla gayet duygusal bir şekilde ve güzel bir iletişimle vedalaştık. Katılan arkadaşlarımız da dünya yıldızları. Onlarla birlikte yeni şampiyonluklar elde etmeyi bekliyorum. Bundan hiç şüphem yok." ifadelerini kullandı.



Aktif voleybol kariyerini noktalayan takımın eski kaptanı Melis Gürkaynak ile ilgili konuşan Üstünsalih, "Kaptanımız Melis bu sezon aramızda yok ama bu süre içinde elde ettiği tecrübeleri takımımıza aktaracak. Yine bizimle birlikte devam edecek. Onun da 8 numaralı formasını salonumuza astık. Bu geleneği devam ettireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.



- Özbay: "Yeni sezonda bizi çok güzel şeyler bekliyor"



Bu sezon yeni bir yarışa başlayacaklarını dile getiren VakıfBank'ın tecrübeli isimlerinden Cansu Özbay, uyum süreci yaşayabileceklerini aktardı.



"Yeni sezonda bizi çok güzel şeyler bekliyor." diyen Özbay, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Yeni bir takımız. Aramıza yeni arkadaşlarımız katıldı. Önce bir uyum süreci yaşanacağının tabii ki farkındayız. Günden güne daha iyi olacağımıza inanıyorum. İlk maçımız Fenerbahçe'yle. O maç bizim için çok önemli. Böyle maçlar bizi daha çok motive ediyor ama yeni bir takımız. İlk antrenmanımızı yeni yaptık. İlk hedefimiz bu maçı kazanabilmek. Daha sonrasında önümüzdeki maçlarda elimizden gelenin en iyisini yapıp, en iyi performansımızı ortaya koyacağız. Bizim için yepyeni bir yarış olacak."



Yeni transferlerle ilgili konuşan Cansu, "Hepsi dünyanın en iyi oyuncularından. Onlarla oynamak çok keyifli olacak." şeklinde konuştu.



Yeni transferlerden Nijerya asıllı İtalyan oyuncu Paola Egonu ise "Burada olduğum için gerçekten mutluyum. Çok iyi karşılandım. Yeni bir maceraya başlayacağım için çok mutluyum. Kulübün tüm hedeflerini gerçekleştirmek için elimizden geleni yapacağız. VakıfBank'a karşı oynamak çok keyifliydi. Şimdi VakıfBank'ta oynuyor olmak da benim için çok keyifli olacak." diye konuştu.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ