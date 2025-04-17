Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi final serisi ilk maçında VakıfBank, Fenerbahçe Medicana'yı ağırladı.



VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanacak müsabakayı Vakıfbank 3-1 kazandı.



Bu sonuçla birlikte Vakıfbank final serisinde 1-0 öne geçti.



Serinin ikinci maçı 20 Nisan Pazar günü saat 20.00'de Fenerbahçe ev sahipliğinde oynanacak.



Play-off final serisinde üç galibiyete ulaşacak takım, Sultanlar Ligi'nde 2024-2025 sezonunu şampiyon tamamlayacak.



Mücadeleye iyi bir başlangıç yapan VakıfBank, maçın başında 6-2'lik üstünlük yakaladı. Sarı-siyahlılar, file önünü iyi savunarak skoru 10-5'e getirdi ve Fenerbahçe Medicana'ya mola aldırdı. Moladan sonra toparlanan sarı-lacivertliler, farkı bir sayıya düşürse de eşitliği yakalayamadı. Oyun ve skor üstünlüğünü sürdüren VakıfBank, ilk seti 25-22 üstün bitirdi ve 1-0 öne geçti.



İkinci set başa baş bir oyuna sahne oldu. Karşılıklı sayılarla geçilen sette Van Ryk ve Markova ile etkili olan VakıfBank, hatalar yapan rakibi karşısında skoru 11-8 yaptı. Ana Cristina ile skor üreten Fenerbahçe Medicana, peş peşe bulduğu sayılarla öne geçti: 17-18. Sarı-lacivertli takımın etkili oyunu karşısında mola alan VakıfBank, moladan dönüşte Markova ile sayılar üreterek yeniden üstün duruma geldi. Son bölümde savunmada ritmini bulan sarı-siyahlılar, ikinci seti de aynı skorla önde bitirdi ve durumu 2-0 yaptı.



Üçüncü set karşılıklı sayılarla başladı. Bu sette 6-6'lık eşitliğin ardından Ana Cristina'nın üstün performansıyla 6-0'lık seri yakalayan Fenerbahçe Medicana, durumu 12-6'ya getirdi. Rakibinin etkili oyununa 6-1'lik seriyle yanıt veren VakıfBank, farkı 1 sayıya indirdi: 12-13. VakıfBank'ın farkı kapatmasına izin vermeyen sarı-lacivertli takım, seti 25-21 kazandı ve skoru 2-1'e getirdi.



Dördüncü sete VakıfBank, iyi başladı. Setin başında skor üstünlüğünü eline alan ev sahibi takım, 6-1'lik avantaj yakaladı. Oyuna dengeyi getiren Fenerbahçe Medicana, savunmada ritmini buldu ve farkın açılmasına izin vermedi: 8-6. Vargas ile çaprazdan skor üreten Fenerbahçe Medicana, skoru eşitledi: 14-14. Markova ve Xinyue ile skoru lehine çeviren sarı-siyahlılar, file önünde rakibini durdurmayı başardı ve 5 sayılık fark yakaladı: 21-16. Temposu düşen ev sahibi takım karşısında 5-0'lık seri yakalayan Fenerbahçe Medicana, farkı kapattı: 21-21. Son bölümü büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmada rakibinin yaptığı hatalarla üstünlüğü eline alan VakıfBank, seti 25-22, maçı da 3-1 kazandı.



Salon: VakıfBank Spor Sarayı



Hakemler: Seçkin Yener, İbrahim Acar



VakıfBank: Markova, Zehra Güneş, Van Ryk, Bosetti, Deniz Uyanık, Cansu Özbay (Ayça Aykaç Altıntaş, Derya Cebecioğlu, Xinyue, İlayda Naz Gergef, Bahar Akbay)



Fenerbahçe Medicana: Drca, Fedorovtseva, Aslı Kalaç, Vargas, Ana Cristina, Eda Erdem Dündar (Gizem Örge, Meliha İsmailoğlu Diken, Liza Safronova, Arelya Karasoy, Stysiak, Özlem Güven)



Setler: 25-22, 25-22, 21-25, 25-22



Süre: 126 dakika (31, 32, 31, 32)



