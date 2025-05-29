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Vakıfbank, Berka Buse Özden'i kadrosuna kattı

Vakıfbank Kadın Voleybol Takımı, Berke Buse Özden'i kadrosuna kattığını duyurdu.

calendar 29 Mayıs 2025 15:23
Haber: AA, Fotoğraf: vakifbanksporkulubu.com
Vakıfbank, Berka Buse Özden'i kadrosuna kattı
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VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, yeni sezon kadro planlaması doğrultusunda kulübün altyapısında yetişen orta oyuncu Berka Buse Özden'i kadrosuna kattığını açıkladı.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre 21 yaşındaki oyuncu, 2025-2026 sezonu itibarıyla yeniden VakıfBank'ta forma giyecek.

VakıfBank altyapısında oynadıktan sonra Karayolları'nda forma giyen genç voleybolcu, son olarak Sultanlar Ligi ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor'da görev aldı.


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