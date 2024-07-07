Uruguay, Brezilya'yı penaltılarda eledi: Yarı finalistler belli oldu

Copa Amerika çeyrek final maçında Uruguay, normal süresi 0-0 berabere biten mücadelede Brezilya'yı penaltılarda 4-2 yenerek yarı finale yükseldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Uruguay, Brezilya'yı penaltılarda eledi: Yarı finalistler belli oldu
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07 Temmuz 2024 09:52
Copa Amerika çeyrek final maçında Uruguay ile Brezilya karşı karşıya geldi.

Allegiant Stadyumu'nda oynanan mücadelenin ilk 45 dakikası 0-0 beraberlikle tamamlandı.

Uruguay, ikinci yarıda Nahitan Nandez'in Rodrygo'ya yaptığı sert müdahale sonucunda VAR incelemesinin ardından oyundan atılmasıyla 10 kişi kaldı. Ancak Brezilya bu fırsatı değerlendiremedi ve maç uzatmalara gitti.

Uzatma dakikalarında da gol sesi çıkmadığı maçta Uruguay, Brezilya'yı penaltılarda 4-2 yenerek Copa Amerika yarı finalinde Kolombiya'nın rakibi oldu.

COPA AMERİKA'DA YARI FİNAL MÜCADELELERİ

Copa Amerika yarı final mücadeleleri 10-11 Temmuz tarihlerinde oynanacak.

10 Temmuz Çarşamba: Arjantin - Kanada TSİ 03.00

11 Temmuz Perşembe: Uruguay - Kolombiya TSİ 03.00

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